Ilegalmente, adquiere Secretario de Turismo Monumento Histórico

El cotizado predio de alto valor comercial conocido como Talleres de la Maestranza, mismo que defiende el colectivo Rescatemos la Maestranza para evitar que un Monumento Histórico pase a manos de particulares en perjuicio cultural de los habitantes de Pachuca, fue adquirido por el Secretario de Turismo en Hidalgo Eduardo Javier Baños Gómez, pero mediante diversas irregularidades que ponen en tela de juicio la legal transacción del inmueble y que incluso podrían llevarlo a la cárcel por la presunta comisión de diversos delitos.



Aunado al tráfico de influencias e ilegalidades cometidas para poder comercializar el predio entre particulares, resalta el bajo valor catastral con el que fue vendido, cercano a la mitad de su valor comercial.

Un cochinero para traficar con un patrimonio cultural Como publicara el periodista Alberto Witvrun, a mediados de los 90 la Compañía Minera Real del Monte y Pachuca (CMRMyP) entregó al Instituto Nacional del Fondo de Vivienda del Trabajador (Infonavit) el predio donde funcionaron los Talleres Maestranza desde principios de siglo. “El consejo de administración de Infonavit durante la gestión de Luis de Pablo Serna, determinó luego de varios estudios que las aproximadamente seis hectáreas no eran adecuadas para la construcción de viviendas porque su subsuelo contiene altas cantidades de metales pesados como plomo y azufre, lo que no afecta al complejo habitacional desarrollado durante el auge minero a un lado de los talleres”. Sin embargo, dichos terrenos pararon en manos del gobierno del Estado durante la administración del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Carlos Noriega Romero, hoy titular de Bancomext, fungía como Subdirector General de Planeación del Infonavit, conociendo primero de la existencia del predio y luego influyendo para la dación. El 5 de mayo de 2003, la administración de Núñez Soto vendió el predio de 58 mil 690 metros ubicado en la colonia Maestranza a favor de la empresa La Maestranza Inmobiliare S. A. de C. V. por 8 millones 400 mil pesos, es decir, en poco más de 143 pesos el metro, un precio al menos 20 veces por debajo de su valor comercial, toda vez que es una zona cotizada por su ubicación y plusvalía. Cabe señalar que La Maestranza Inmobiliare así como 3-A Inmobiliaria , son empresas cuyos socios son precisamente el exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto , el exdirector de Infonavit David Penchyna Grub , el titular de Bancomext Carlos Noriega Romero , además del empresario Manuel Díaz de la Riva , por lo que los primeros tres, en su calidad de funcionarios y aprovechándose de información privilegiada, incurrieron en un delito al fraguar una triangulación que dejó el terreno en sus manos, infringiendo incluso normas federales como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. EANoticias realizó una investigación en julio pasado que narra cómo este grupo, conocido como la ”Camorra del Ángel” ha edificado un poderoso imperio de más de diez mil viviendas alrededor del país, siendo señalados por presuntamente cometer especulación de terrenos, ventas irregulares, así como de aprovechar sus posiciones en instituciones gubernamentales para la obtención de beneficios particulares, entre una decena de acusaciones más.

Después, porque el inmueble no era sujeto de uso comercial, pues ello violentaría la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.



El acto ilegal se concretó cuando Baños Gómez recibió por parte del perito Leonardo Gómez González, certificando el director del Centro INAH Hidalgo Héctor Álvarez Santiago, que el inmueble no puede considerarse como Monumento Histórico toda vez que su construcción data del Siglo XX y no del Siglo XIX como venía inscrito durante décadas en el catálogo del INAH.



Para la concreción del fraude, supuestamente el Secretario de Turismo anexaría a su oficio documentos probatorios sobre su supuesto, cosa que no hizo pero que el Centro INAH Hidalgo se encargó aparentemente de recabar para emitir su dictamen. Precisar que en su resolución, no obra documento alguno que pruebe y/o justifique el “cambio” de la fecha de construcción que les permitió comercializarlo (bajo el supuesto de haberse edificado en el Siglo XX y no XIX, no sería considerado Monumento Histórico).



La resolución fue notariada el 28 de septiembre de 2020 y desde esa fecha, el catálogo se modificó para evitar así problemas legales (en caso de no ser descubiertos).