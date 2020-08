IMMUJER y RENDI CHICAS firman convenio de colaboración: Lulú Ibarra

Por Lulú Mercado



La mañana de este jueves, se celebró una firma de convenio entre la empresa Rendichicas y el Instituto Municipal de la Mujer, encabezada por la licenciada Lourdes Ibarra Fránquez, quien al referirse a la empresa en mención dijo que ’este es un concepto nuevo que el Director General Jorge Ibarra ha traído aquí a Tepic la cual ha buscado el vínculo con el Ayuntamiento de Tepic, con gobiernos que tienen que ver con la seguridad de la ciudadanía’.



Explicó la funcionaria que ’en esta ocasión nos vinculamos a través de la empresa gasolinería Tepic RENDI CHICAS que viene desde el norte de la república y en Tepic se van a instalar 2, pero el día de hoy se inaugura una en la Avenida P. Sánchez, la cual contará con varias características que nos importan también a las mujeres, no nada más al servicio

de abasto de gasolina al público’.



Quiso dejar bien claro que en estos momentos existen muchísimas gasolineras, sin embargo, recalcó de las virtudes que tienen las que estan por abrir, ya que ’estas en particular tiene la intención de que las mujeres sean la prioridad para este empleo, ya que la mayoría de las empleadas que aquí laborarán son mujeres (90 por ciento) y donde se les está dando empleo con todas las prestaciones de ley capacitación y con todos sus derechos de oportunidad e igualdad y además de ofrecer el servicio a los ciudadanos con litros exactos’.



La titular del Instituto Municipal de la Mujer de la capital del estado, dijo que este es un concepto nuevo que el Director General de la empresa, Jorge Ibarra, ha traído a Tepic y señaló que en ese mismo momento se estaba aperturando otra gasolinería por el libramiento y ’creemos que toda esta vinculación entre gobiernos, empresas solidarias, iniciativa privada trabajadores y la sociedad, puede además convertirse en una acción en contra de la violencia’.



Este convenio también se vincula con el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva, y la Asociación Progreso para México, donde se ha estado trabajando en la alerta de la violencia de género y ’lo que se pretende con esta vinculación no es nada más brindar un servicio sino que reduzcamos la violencia y que este tema que impacta a la sociedad es un tema que nos pertenece a todos.



Finalmente, dijo que esta empresa está comprometida a que también sea un entorno seguro para las mujeres y no nada más se ofrezca un servicio sino que dentro de la comunidad donde ellas trabajan de sientan apoyadas, respetadas, con lo que se llegará a convertir en un entorno muy completo para ellas y mientras estén bien, el servicio que proporcionen va a ser de excelencia que es lo que se necesita en estos tiempos’, concluyó.