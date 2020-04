Impacto grave en la economía de los contribuyentes la cancelación del sello digital: Contadores.

Por Mary Castro



’Uno de los principales problemas que puede enfrentar un contribuyente es perder el derecho a facturar. La restricción del Certificado de Sello Digital impide emitir facturas electrónicas’, declaró a medios de comunicación Miguel Ángel González Molina, Presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Nayarit.



’Con esta restricción del sello digital no se puede facturar, entonces no se puede vender; a menos que el comprador acepte la mercancía o el servicio a reserva de que, posteriormente, le hagan llegar el respectivo comprobante fiscal digital por internet con el sello digital, lo que se llama el CFDI’, agregó González Molina.



Entre las reformas fiscales que entraron en vigor este 2020 se encuentra esta medida que, inclusive, puede dar el supuesto de defraudación fiscal si se determina que el contribuyente simula operaciones, sin embargo, el contribuyente puede aclarar y ofrecer pruebas que desvirtúen la irregularidad específica.



’La autoridad fiscal deberá emitir la resolución en un plazo máximo de tres días’, agregó el líder de los contadores colegiados. Estas son las causas por las cuales el SAT puede aplicar la pena de restricción. Cuando las declaraciones de impuestos no concuerden con los CFDI según la base de datos del SAT.



No localizar al contribuyente durante el procedimiento de ejecución o que desaparezca de su domicilio sin dar aviso. Omisión de la presentación de la declaración anual transcurrido un mes de la fecha en que debió presentarse o de dos o más declaraciones provisionales, consecutivas o en un lapso de 12 meses.



Cuando se detecte que no se acredita la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, o que no hay activos, mobiliario o personal operativo o que los comprobantes emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes o cuando se detecte que se transmitieron pérdidas fiscales.



Durante la reunión mensual del IMCP Nayarit se hizo entrega de 53 constancias al mismo número de socios activos por acreditar el cumplimiento de la norma de desarrollo profesional continuo 2019. Mientras que el invitado especial fue Jaime Eduardo Méndez Sánchez, Administrador de Servicios al Contribuyente.