Huejutla de Reyes, Hgo., a 3 de mayo de 2021.



IMPARABLE SAYONARA VARGAS RUMBO A LA DIPUTACIÓN FEDERAL



- Invita a la ciudadanía a analizar las propuestas que presenta y a compararlas con las de otros candidatos, lo mismo que su trayectoria.



Desde muy temprano la candidata a la diputación federal, Sayonara Vargas Rodríguez, visitó la tradicional plaza que semanalmente se instala en el municipio de Huejutla, donde saludó a comerciantes y compradores.



Con la sencillez que le caracteriza, interactuó con la ciudadanía, escuchando sus inquietudes y propuestas, que serán tomadas como parte de su trabajo legislativo, por lo que invitó a la población a votar el próximo 6 de junio en favor de la fórmula que encabeza.



En su recorrido, la aspirante de la coalición Va por México fue recibida por los comerciantes y marchantes, quienes le demostraron su respaldo y aceptación con gran entusiasmo.

Ahí se encontró con muchos conocidos y recordó que desde pequeña acudía al tianguis junto con sus padres, por lo que conoce la situación que viven quienes se dedican a la actividad comercial, provenientes de diversas partes de la región.



Ya por la tarde, Sayonara se reunió con vecinos de Barrio Arriba, recorrido durante el cual invitó a mujeres y hombres a analizar las propuestas que presenta y a compararlas con las de otros candidatos, lo mismo que su trayectoria, con la seguridad de que es ella quien representa la mejor opción para convertirse en la voz de los habitantes de la Sierra y la Huasteca hidalguense.



’Dialogar y disfrutar en el barrio donde he caminado y he sido feliz: Barrio Arriba, un lugar que está en mi corazón y que dibuja una sonrisa en mí, cuando recuerdo cada momento de mi niñez. Caminar sus calles acompañada de gente, hacen que me sienta doblemente comprometida. ¡Gracias por su respaldo!’, manifestó Sayonara Vargas Rodríguez.



Como parte de sus actividades proselitistas, la aspirante a una curul en la Cámara Baja efectuó también visitas domiciliarias, donde las familias no dudaron en abrirle las puertas para recibirle y escuchar su propuesta, con esa familiaridad que solo se muestra a quienes se les conoce de toda la vida.



En cada uno de los lugares recorridos, Sayonara Vargas agradeció la hospitalidad de la que es objeto y el apoyo que recibió para obtener el triunfo el próximo 6 de junio, habló a los vecinos de sus propuestas, destacó la importancia de impulsar iniciativas que promuevan la educación para la transformación social.