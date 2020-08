Imparte Brenda Ríos taller ’Un Elefante en un Tobogán: Panorama del ensayo literario’

•Se realiza cada viernes a las 17:00 horas a través de Zoom.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Cultura y Deporte, continúa con el programa de capacitación en línea, ahora con el taller ’Un elefante en un tobogán: panorama del ensayo literario’, el cual brinda un recorrido por este género a partir del siglo XIX.



Al respecto, la escritora, ensayista, poeta y traductora mexicana Brenda Ríos, detalló que, a lo largo de seis sesiones al participante le va a quedar claro qué es el ensayo, cómo se desarrolla, cómo se puede leer y cómo ayuda en la vida diaria.



’Lo llamé Un elefante en un tobogán, porque me parece que de pronto es un monstruo que debe caber en un espacio muy reducido, es un género de ideas, de argumentación, pero también puede ser un género muy juguetón, muy irónico y creo que cualquier cosa que nos ayude en estos momentos a repensar nuestra realidad nos va a significar un espacio de goce y reflexión’, explicó.



Es de referir que el viernes pasado, se llevó a cabo la segunda sesión, en la que se recorrió el panorama de ensayo en general, desde ensayo clásico, europeo, contemporáneo e hispanoamericano, pues no sólo se centrarán en México.



’Quiero que quede muy claro el camino que ha hecho este género a partir del siglo XIX, porque en géneros tan poco leídos como es el ensayo, donde la gente cree que no es para todos, es como se pensó en hacer un curso introductorio, desde qué es el género, qué significa, cuáles son sus máximos representantes y su difusión en los últimos 200 años’, detalló.



Será cada viernes hasta el 11 de septiembre que, en un horario de 17:00 a 18:00 horas a través de la plataforma de video llamadas Zoom, se revisen los ejercicios hechos a partir de lecturas previas que Brenda Ríos comparte.



’La idea es que haya bases teóricas, ya que es un género que no tiene la difusión de la narrativa o la poesía, que lleguen con fundamentos, por ahora sólo sería escritura y revisión de textos, quiero dejar confianza en la gente.



’Es una manera de prepararnos, medirnos y, por qué no, saber que tenemos el nivel para competir a nivel nacional o fuera de México, la invitación es que se acerquen a los géneros como la crónica o el ensayo, que no tengamos miedo’, concluyó.



Es de referir que este curso está abierto a todo público, desde estudiantes, amas de casa, promotores de la lectura, escritores y bibliotecarios, entre otros.