Imparten ponencias de boxeo a entrenadores en el Edoméx

Desarrollan participantes temas de interés general para entrenadores de boxeo en el Edoméx.



Zinacantepec, Estado de México, 7 de agosto de 2020. Para desarrollar temas de interés dentro de la disciplina del boxeo, la Asociación de este deporte del Estado de México, realizó del 20 de julio al 5 de agosto una serie de ponencias dirigidas a los entrenadores de la entidad.



Alfredo Castillo Torres, Presidente de la Asociación de Boxeo del Edoméx, precisó que la intención fue brindar a los profesores las herramientas necesarias para el trabajo de dentro esta disciplina.



Lo anterior, aunado a las nuevas circunstancias que imperan debido a la pandemia por COVID-19, ya que actualmente están cerrados los gimnasios y suspendidas las actividades competitivas.



’Los entrenadores están nerviosos porque si no hay boxeo, peleas, sparring, se cree que todo se va a perder, el objetivo es entender una nueva forma de hacer boxeo’, indicó el responsable del boxeo en la entidad.



Castillo Torres aseguró que, dado que los entrenadores han tenido una formación a través de diferentes certificaciones, de estas reuniones virtuales se logró un debate ameno en el que se contrapusieron puntos de vista, que enriquecieron los conocimientos para afrontar esta nueva etapa del deporte.



’Me gustan los foros de debate, espacios donde se nutren los conceptos, sabemos que las verdades absolutas no existen, entonces el que alguien de su punto de vista sustentando es interesante, no hay inercias y con eso sabemos que algo va avanzando’, afirmó.



Entre los temas que se desarrollaron durante estas semanas destacan: el Retorno a la nueva normalidad en el boxeo, Recomendaciones médicas frente al COVID-19, para el regreso a los entrenamientos a la nueva normalidad de los boxeadores mexiquenses, así como la Intervención del Fisioterapeuta en el regreso a la nueva normalidad en el boxeo, Técnica y táctica.



De igual forma, se habló sobre las recomendaciones nutricionales ante la nueva normalidad en el boxeo, el cuidado Quiropráctico ante la nueva normalidad en el boxeo.



También se comentó sobre las enmiendas al Reglamento de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), las adecuaciones al Reglamento para Competencias Nacionales vigentes a partir de 2019, donde participó de manera activa personal del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, de la Dirección General de Cultura Física y Deporte del Estado de México.



Por último, Alfredo Castillo explicó que esperan dar continuidad a esta capacitación, por lo que se planea el Curso de Certificación en el Centro Ceremonial Otomí, para cuando el semáforo epidemiológico lo permita.