Impedirán padres de los 43 que Aguirre Rivero regrese a la política

En las manifestaciones que se han realizado en la Ciudad de México por parte de los padres de familia y luchadores sociales, al cumplirse seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalaron que impedirán el regreso a la política del ex gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, de quien dijeron, el reciente informe presentado por el gobierno federal, no lo exime de responsabilidades por la tragedia ocurrida en Iguala.



Entrevistados al respecto, los padres de los normalistas fueron enfáticos en comentar que Aguirre Rivero fue ’omiso’ en el tema del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien en muchas ocasiones fue denunciado por tener nexos con la delincuencia organizada.



’Tanto Aguirre Rivero como otros políticos que en su momento defendieron a Abarca Velázquez y lo dejaron escapar, no debe haber tregua, porque ellos fueron cómplices de lo ocurrido y no permitiremos que vuelva a ocupar otro cargo de elección popular’, sentenciaron las víctimas.



Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó un informe sobre la auténtica Verdad Histórica, donde quedó desechada la hipótesis de que los estudiantes fueron incinerados, para comenzar de cero y descubrir su paradero, o en su caso la realidad de los hechos, cuya barbarie enlutó al mundo esa noche del 26 de septiembre de 2014.