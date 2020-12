Imperativo reconocer ka trascendencia del periodismo (V)

QUINTA PARTE



Los gobiernos deben de reconocer y difundir la transcendencia de la labor periodística, tal imperativo fue reconocido por la Quinta Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, maestra Elizabeth Rodríguez Lara en su conferencia magistral que dictara en el seno del XVIII Congreso Nacional Conjunto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. Así continuó:



’Para la CNDH es de suma relevancia que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconozcan y difundan la trascendencia de la labor que realizan las y los periodistas en beneficio de la sociedad.



Es necesario crear un frente común para apoyar y defender a quienes, inclusive a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos, y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía.



El pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa debe ser prioritario, solo así se asegurará el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho y, en consecuencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos.



Como sabemos, la libertad de expresión está reconocida en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyos párrafos primero y segundo se establece que, y cito: ’La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la Ley. […]’, fin de cita.



Cabe destacar que los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión son el discurso político y sobre asuntos de interés público, el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, así como el discurso que expresa elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas.



El ’discurso de odio’, constituye un límite legítimo a la libertad de expresión y es acorde a lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que identifica al llamado ’discurso de odio’ como aquel que incita a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, ya sea por motivo de raza, color, religión, idioma, origen nacional o cualquier otro.



Al respecto, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha definido al ’discurso de odio’ como: ’…las formas de expresión orales, escritas y audiovisuales, entre otras, incluidos los mensajes transmitidos por medios de comunicación electrónicos, que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra grupos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, o contra sus miembros por el hecho de pertenecer a estos grupos. …’.



El discurso de odio rompe con el tejido en el cual se basa una sociedad democrática, al vulnerar y mancillar la dignidad de las personas dentro de una colectividad y no es permisible, ni encuentra justificación alguna en el argumento del irrestricto ejercicio de la libertad de expresión, ya que este tipo de discurso es, en estricto sentido, un abuso del derecho a la libertad de expresión, desvirtuando su sentido y fin, con lo cual se constituye ya no en una libertad, sino un ’libertinaje’ de tal derecho’.



De acuerdo, ES IMPERATIVO QUE LOS GOBIERNO RECONOZCAN LA TRANSCENDENCIA DEL PERIODISMO. CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.