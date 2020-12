¡Imperdibles! Series mexicanas sólo disponibles en Disney Plus

Desde su estreno en México el pasado 17 de noviembre Disney Plus no deja de sorprender a los cinéfilos, esta vez con series mexicanas que se estrenarán en la nueva plataforma de streaming.



Estas series se suman a las noticias sobre los estrenos que tendrá la plataforma próximamente, y en total serán 21 las producciones mexicanas que estarán disponibles en Disney Plus.



Para aquellos que gozan de contenido diferente, no sólo podrán ver películas clásicas y live action de Disney y es que la plataforma tiene disponible también series y documentales.



Llegan producciones mexicanas a Disney

Dos de las series que más han sonado son las que serán protagonizadas por Adal Ramones y Omar Chaparro, y es que el primero prestará su voz para la versión en México de ’Voluntarios: todo sea por la ciencia’.



Mientras que Omar Chaparro emprenderá un viaje en motocicleta por todo el territorio nacional junto a su hijo Emiliano, sus aventuras las podrán ver en ’Chaparreando’.



’Sobrevolando’ mostrará el lado más hermoso de México con sus paisajes desde las alturas, todo ello con ayuda de un dron. Ésta estará narrada por Jay de la Cueva.



’Lo que no sabías del humor’, ésta estará narrada por Alex Fernández para su versión mexicana y tratara de dar respuesta a las dudas sobre cómo está formado el humor de los latinos.