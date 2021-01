Impiden morenistas que Corral endeudara más a Chihuahua

El Congreso local de Chihuahua impidió que el gobernador panista, Javier Corral, Jurado contratara deuda a largo plazo por mil 898 millones de pesos a pagar a 20 años, con el fin de dar seguimiento a 293 obras a sólo siete meses de que concluya su administración.



El mandatario, quien acaba de recibir un adelanto del gobierno federal por 2 mil millones de pesos, anunció que insistirá en realizar las obras con mil 200 millones del presupuesto regular, que había presupuestado usar para sanear las finanzas del sector salud estatal.



Con 20 votos a favor, 12 en contra y una abstención, siendo los morenistas y dos panistas que votaron en contra, el dictamen regresará a comisiones tras no haber juntado dos terceras partes de los legisladores para ser aprobado.



En conferencia de prensa, Javier Corral lamentó la decisión del Congreso y advirtió que la negativa complicará la situación financiera del gobierno estatal.



Por lo que indicó que cancelará unas 250 obras, pero continuará con las prioritarias con recursos del presupuesto regular, tomando el presupuesto destinado a instituciones de salud que tienen un déficit de mil 200 millones de pesos de Pensiones Civiles del Estado, el Instituto Chihuahuense de la Salud y Servicios de Salud del Estado de Chihuahua.



Sin embargo, de los mil 898 millones que Corral solicitó, sólo 347.8 millones habían sido etiquetados para infraestructura y obras del sector salud; Corral pretendía comprar un dron para la Fiscalía General del Estado, software, patrullas y dos vehículos tácticos blindados, así como remodelar oficinas y cuarteles policiacos, instalar una red de fibra óptica para el Poder Judicial estatal, pasto sintético en 13 canchas deportivas, rehabilitación y alumbrado de parques y albercas, construcción de un edificio para archivos, un museo, teatro y una biblioteca infantil.



En los últimos cuatro años, el gobierno de Corral ha solicitado 29 préstamos a corto plazo por un total de 13 mil 770 millones de pesos, por lo que se deben hacer ajustes al presupuesto para pagar los adeudos actuales, que suman 3 mil 136 millones, según informó Miguel Ángel Colunga Martínez, presidente de la Comisión de Hacienda. Durante 2020 el gobierno estatal pagó 7 mil 839 millones de pesos en intereses.



Además de esas deudas, Chihuahua carga con créditos a largo plazo con instituciones bancarias y fideicomisos que respaldan emisiones bursátiles, para un total de más de 58 mil millones de pesos al cierre del tercer trimestre, de los cuales no está del todo claro hacia qué fueron destinados. El estado debe pagar los créditos de corto plazo en junio, antes del cambio de administración, en septiembre.



Corral se excusa de que en su administración no tuvo el apoyo del gobierno federal y culpó a la pandemia, incluso señaló que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, instruyó a los diputados locales que votaran en contra de la iniciativa. Con información de GACETAMX