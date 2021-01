Impiden suban pasajeros a los Metrobús en el Metro Pino Suárez

Las unidades tipo Metrobús, del concesionario 6 del corredor Tepalcates Tacubaya a las que el secretario de Movilidad Andrés Lajous dio el banderazo de salida esta mañana en apoyo de los usuarios del Metro de la línea 2 de Pino Suárez a Taxqueña, permanecen paradas sin dar servicio porque trabajadores de otra empresa impiden la subida de usuarios, sin que ningún funcionario de la SEMOVI haga acto de presencia para evitar conflictos y ofrecer la transportación a los ciudadanos de esta capital.



Martín Ortiz Tejeda, director general de la empresa Corredor Tepalcates-Tacubaya (CTTSA) dio a conocer que finalmente la SEMOVI les ofreció incorporarlos a los servicios de apoyo tras analizar su queja presentada la semana anterior, sin embargo, sus seis unidades han permanecido paradas sobre la avenida José María Pino Suárez y el entronque con José María Izazaga a lo largo del día, porque no se les permite subir a los usuarios que salen de la línea 1 del Metro estación Pino Suárez, con destino hacia Taxqueña.



La transportación que darían estas unidades del Metrobús no sería con cargo al Sistema Metrobús, sino que el cobro sería pasaje en mano por la cantidad que cobra el Sistema de Transporte Colectivo Metro, es decir, de a 5 pesos. Sin embargo, siguen sin poder dar el apoyo a los pasajeros.



Esta acción del gobierno carece de la seguridad suficiente, por lo que de nada sirvió que los autobuses tipo Metrobús estén en el lugar. ’Nosotros ya estamos aquí, pero para evitar poner en riesgo a los pasajeros como también a nuestros propios compañeros trabajadores, hemos realizado llamadas a las autoridades para que vengan a solucionar el problema con la otra empresa y no lo hacen’, destacó Ortiz Tejeda.