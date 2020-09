Implementa Astudillo ’Código Violeta’ en 9 municipios de Guerrero

Con el objetivo de coordinar acciones para promover, consolidar una cultura de respeto a los derechos de las mujeres y que tengan acceso a un lugar seguro mientras la autoridad responsable llega para brindarles servicios integrales y especializados, el gobernador Héctor Astudillo Flores y la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, firmaron el convenio de colaboración interinstitucional para la Implementación de la Iniciativa Código Violeta en nueve municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), acto en el que también estuvo el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.



Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, el titular del Ejecutivo guerrerense señaló que eliminar la violencia contra la mujer es una circunstancia que atañe a todas y todos, por eso consideró oportuna la firma de este convenio.



Ante alcaldes y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reconoció que durante el confinamiento debido a la pandemia por el Covid-19, la violencia contra las mujeres registró un aumento, por lo que es necesario no ignorar ni sobrestimar esto.



’Por eso me parece muy importante que entre todos propiciemos una mayor cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y es un tema en el que siempre van a encontrar ustedes todo el respaldo del gobernador’, precisó.



Señaló que el objetivo del Código Violeta es que las mujeres que sean víctimas de agresiones o amenazas, puedan tener acceso a un lugar seguro mientras la autoridad responsable llega a atenderlas.



Llamó a aprovechar el uso de la tecnología para defender los derechos humanos de las mujeres y reiteró que la coordinación con el gobierno de México ha sido importante, pensando en la armonía y por el bien de las y los guerrerenses.



En el gobierno de Guerrero, dijo, no tienen ningún inconveniente en hacer lo que les corresponda para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres.



A su vez, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, dijo que la implementación del Código Violeta contribuirá de manera significativa a impulsar y fortalecer las acciones de prevención y atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres.



Indicó que en esta lucha para erradicar la violencia contra las mujeres también es importante la labor de la comunidad científica, los académicos, colectivos y de organizaciones sociales.



’El mecanismo de Alerta de Violencia de Género aquí en Guerrero ha estado avanzando, ha estado contribuyendo, se han estado cumpliendo las medidas y las acciones diseñadas en los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios’, apuntó.



Ofreció el respaldo de la Conavim al gobierno de Guerrero para seguir impulsando más acciones destinadas a la prevención de la violencia contra las mujeres y el respeto a sus derechos humanos.



En la exposición de motivos, Olivia Hidalgo Domínguez, subsecretaria de Coordinación, Atención y Enlace con Organizaciones Sociales, precisó que código la finalidad de Código Violeta es que las mujeres que sufran agresión o amenazas que pongan en riesgo su integridad física, tengan acceso a un lugar seguro mientras la autoridad responsable denominada primer respondiente llega para brindarle los servicios integrantes y especializados.



Puntualizó que en la iniciativa se unen los esfuerzos de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, las autoridades de los municipios con Alerta de Violencia de Género contra Las Mujeres (AVGM) en Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Ometepec Tlapa, Zihuatanejo y Ayutla de los Libres.



En su intervención, a nombre de los nueve alcaldes de los nueve municipios con AVGM, la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, reconoció la coordinación estrecha que se ha mantenido con el gobernador Héctor Astudillo Flores para atender erradicar la violencia contra las mujeres.



En esta firma de convenio también estuvieron el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, la secretaria de la Mujer, Maira Martínez Pineda y vía zoom, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis; las diputadas Eunice Monzón García, Alicia Zamora Villalva, Erika Valencia Cardona, así como los presidentes municipales de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo García, de Ometepec, Efrén Adame Montalbán, Chilapa, Jesús Parra García, Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, los miembros del Consejo Comunitario Municipal de Ayutla, Patricia Ramírez Bazán, Isidro Remigio Cantú y Longino Julio Hernández, el alcalde de Iguala, Antonio Salvador Jaimes Herrera y de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tavares.