Con el objetivo de verificar que comercios cumplan con precios y promociones ofrecidos con motivo de la temporada, la representación en Córdoba de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) mantendrá el 4 y 5 de enero el operativo de vigilancia Día de Reyes 2021.



José Luis Rodríguez Salmerón, director de desarrollo económico del Ayuntamiento de Córdoba, informó que personal de PROFECO supervisará establecimientos de diversos giros comerciales para brindar asesoría y orientación, además de detectar y solventar eventuales irregularidades que afecten los derechos de las personas consumidoras.



Recomendó que al adquirir un juguete se debe revisar que sea adecuado a las habilidades de la niña o niño y no solo por la edad recomendada por el fabricante. Leer detenidamente el instructivo junto con las advertencias y leyendas precautorias, además de tener una función en particular, pedir al vendedor lo pruebe para verificar su funcionamiento adecuado.



Señaló que para futuras reclamaciones las y los consumidores deberán guardar el comprobante de pago y envoltura del producto, lo pueden necesitar en caso de cambio o devolución. Indicó que es necesario revisar que el empaque del juguete incluya la leyenda que está fabricado con materiales no tóxicos.



Rodríguez Salmerón precisó que para las compras en línea es importante realizar adquisiciones seguras por Internet verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad https:// y un candado cerrado en la barra de direcciones. Asimismo, confirmar la dirección y teléfonos, así como sus políticas de pago, envíos, reclamación y de privacidad de la información.



Puso a disposición del público las líneas telefónicas 271 71 27258 y 2717127305, y dijo que se atiende al público en las oficinas de PROFECO que se ubican en la planta alta del mercado la Isla con horario de atención de 8:30 a 16 horas, también se pueden enviar quejas al correo electrónico [email protected]