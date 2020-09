Implementamos campaña de vacunación canina y felina

El gobierno de Chimalhuacán en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), puso en marcha la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica 2020, durante la cual se aplicarán más de 162,000 dosis a caninos y felinos.







’Desde el año 2006 no tenemos casos de rabia transmitida por perros o gatos, esto es producto del trabajo organizado de la ciudadanía con el gobierno municipal y las autoridades de salud. Con la jornada se garantiza el bienestar de las mascotas’, señaló el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez.







Por su parte, la titular del Departamento de Control de Zoonosis y Bienestar Animal, Monserrat Velázquez Alfaro, informó que esta campaña se llevará a cabo hasta el 26 de septiembre. ’Personal capacitado aplica estas vacunas gratuitamente en las instalaciones de la dependencia, ubicada en Acuitlapilco, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas’.







Agregó que estas vacunas también se aplican en los Centros de Desarrollo Comunitario San Pedro, Plateros, Fundidores, San Lorenzo, Herreros y San Agustín, ’Además, personal de enfermería del ISEM, debidamente identificado, con gafete y uniforme, pasará a los domicilios a suministrarles la vacuna a mascotas’.







La funcionaria añadió que este servicio es gratuito, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por falsos vacunadores. ’Por su seguridad y la de sus mascotas no permitan que personal ajeno al ISEM vacune a sus animales, ya que desconocemos si el líquido que les suministran es el correcto y en la dosis exacta’.







Los interesados en este servicio pueden acudir a las instalaciones del departamento ubicado en calle Lázaro Cárdenas, sin número, colonia Acuitlapilco. ’Es indispensable seguir las medidas sanitarias emitidas por autoridades de salud para inhibir contagios por COVID-19, por lo que deberán usar obligatoriamente cubrebocas y acudir una sola persona por mascota, sin niños, personas de la tercera edad o mujeres embarazadas’.







El gobierno de Chimalhuacán mantiene a disposición de la ciudadanía los números telefónicos del DIF local, 5853-7474; de la Dirección de Salud Municipal (DISAM), 1551-6395, y su servicio de ambulancias, 5044-6683, que opera las 24 horas del día, a fin de que la población solicite asistencia médica integral y la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 a personas que lo requieran.