Impone ‘Tata’ estilo ‘Martinotista’ a ‘Ratones Verdes’

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).– Así como existieron las corrientes Menottista y Bilardista –ambos técnicos campeones del mundo con la selección Argentina, 1978 y 1986, respectivamente– de cara a lo que puede ser el último juego del Tri, contra Japón, esta tarde, Gerardo Tata Martino, técnico de los Ratones Verdes, está satisfecho con los resultados de dos años al frente del equipo, rumbo al mundial de Qatar 2020. Porque –tiene la firme convicción–, comienza a dominar el estilo de juego que desea: Martinotista, podría llamársele.



’Me gustaría que seamos reconocidos por una forma de juego y que a través de esta podamos lograr todos los objetivos que tenemos por delante. Iincluso, no solamente clasificar, sino tener nuestro mejor performance en una Copa del Mundo’, argumentó Martino, quien este 20 de noviembre cumplirá 58 años.



Durante su proceso al frente del Tricolor, Martino mantiene un porcentaje de efectividad en resultados del 90% al registrar 19 victorias, un empate y una derrota. Y aunque los resultados son importantes en el futbol, pasan a un segundo término para el estratega, pues hace énfasis en que la forma en la que se consigan los logros corresponda a la idea que el equipo ha buscado.



’A veces las casualidades pasan pero creo que se logran más cuando esas casualidades o esa búsqueda tiene un contenido. Si nosotros logramos que la búsqueda tenga un contenido, la idea futbolística, habremos logrado nuestro objetivo’, complementó Martino.



’El concepto para el partido de este martes será similar al del encuentro anterior (ante Corea del Sur). No habrá muchas modificaciones. Espero seguir consolidando nuestra forma de jugar, ser protagonistas, continuar siendo el equipo que asume riesgos. Pero que puede solucionarlos, ser más contundentes y seguir teniendo la paciencia para marcar.’



Abundó:



’Tenemos aspiraciones de crecer en todos los aspectos de juego, incluyendo la convivencia. Debemos seguir en la búsqueda de la mejora. De eso se trata.’



Tata hizo un balance favorable, pese a las múltiples dificultades que se presentaron en 2020 a escala mundial a causa de la pandemia de Covid-19, toda vez que pudo enfrentar a rivales de mayor nivel y salir de su área de competencia.



’Ante la complejidad que vive el mundo, casi desde el comienzo del año, con partidos amistosos y torneos oficiales suspendidos, la posibilidad de cerrar el 2020 con este tipo de encuentros, con rivales de jerarquía, fuera de nuestra zona habitual (Estados Unidos), terminan siendo dos giras (por Europa) muy buenas, poco comunes, pero hemos tomado todos los recaudos’, analizó ayer el timonel argentino en una conferencia de prensa virtual desde Viena.



El quinto y último de dichos rivales será Japón, con el cual el Tri se medirá hoy en la ciudad de Graz, en Austria, país que este martes implanta un toque de queda como medida para contener los contagios de Covid-19.



Ambas escuadras se han enfrentado en cinco ocasiones. México registra cuatro victorias y un solo descalabro ante los nipones, en 1996. Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Raúl Jiménez son los sobrevivientes de la última vez que la selección nacional enfrentó a Japón, en 2013.



En la víspera de este encuentro, el Tata afirmó que no arriesgará a jugadores que no estén al ciento por ciento, con lo que confirmó la baja de Héctor Herrera y dejó en duda la participación de Jesús Tecatito Corona, ambos por lesión.



’Elegiremos al equipo en dos conceptos. Los que jugarán deben estar al cien físicamente. No arriesgaremos a ningún futbolista. Son partidos importantes, pero son amistosos. Tenemos como prioridad que participen con nosotros’, precisó.



Pero, aclaró, ’deben volver en buenas condiciones con sus clubes, tanto los que militan en el extranjero como en el medio local. Si hay riesgo, preferimos que no formen parte del cotejo.’



Se refirió al caso de Héctor:



’Evaluaremos que, si no está en condiciones de jugar, que es casi un hecho, trataremos de no afectarlo, no tiene caso que siga con nosotros si ya está descartado, detalló el estratega.’



Sobre Corona, comentó:



’Está siendo evaluado y monitoreado permanentemente por el cuerpo médico, lo hemos analizado desde el mismo sábado, tras el partido frente a Corea del Sur, y esperaremos al día de mañana (martes). Como dije antes, en ningún caso correremos riesgos con algún futbolista, así que él (Tecatito) entra en ese grupo de jugadores.’



Respecto al duelo ante el conjunto nipón, el Tata puntualizó que más allá del resultado, lo que busca es continuar inculcándole al representativo tricolor su estilo de juego de cara al Mundial de Qatar 2022.



Destacó la calidad del representativo japonés. ’Enfrentaremos a una selección muy dinámica, con muy buena técnica individual, muy prolija para salir desde el fondo y con jugadores muy desequilibrantes.’



Agregó que ante los nipones, «lo fundamental es que tengamos la posibilidad de manejar el partido, tener la pelota sin pérdidas, con velocidad y encontrar variantes para atacar.»



Abundó:



’Me gustó lo que hicimos contra Corea del Sur, se crearon situaciones de gol de varias formas, por desbordes, pases filtrados, jugadas a balón parado, esas variantes me satisfacen, tenemos que seguir haciéndolo de esa manera.’



Además de la baja de Héctor Herrera, al presentar una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo, ayer también se confirmó la del defensa César Montes (Monterrey), quien refirió molestia en la zona inguinal derecha, lo que no le permitió seguir con las actividades de la selección nacional.



En entrevista con el diario El Economista, publicada hoy, Martino respondió a la pregunta ¿qué falta por conocer de la gestión de Gerardo Martino en la Selección?



Argumentó:



–Espero que sea mucho, para ver todo lo que puede ir evolucionando la selección. Tenemos aspiraciones de seguir creciendo en todos los aspectos de juego y también en la convivencia. Vamos por buen camino pero se viene la búsqueda de la mejora. Porque de esto se trata. Nadie en un proceso de selección de cuatro años cree que al cabo del primero o del segundo año tiene todo resuelto.



Agregó:



’Tenemos que seguir en la búsqueda. Porque cuando quizá la mejor expresión del equipo se agota, siempre hay otras cuestiones que se pueden agregar o modificar que nos pueden servir de alternativa, así que en eso estaremos en los próximos dos años’.



¿Qué gana México jugando ante rivales asiáticos?



Respondió Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez, entrenador campeón mundial con la selección mexicana sub 17 en 2011, también, entrevistado por El Economista.



’Son equipos muy rápidos; tienen reconversiones, sobre todo ofensivas, a mucha velocidad. No tienen nada que ver con la intensidad, sino con el estilo de juego que es un desdoble rápido’.



Desde su perspectiva, 2020 le ha dejado un mayor aprendizaje al equipo tricolor al medirse en nuevas latitudes contra selecciones recurrentes en las competencias de mayor exigencia, como Japón y Corea del Sur, número uno y tres de la Confederación Asiática de Futbol (AFC, por sus siglas en inglés) y asistentes consecutivos a Copas del Mundo desde 1998.



’Lo primero es ver cómo se adapta el equipo a ese estilo de juego, porque al final ellos pueden jugar a 200 por hora pero se juega con un solo balón. Lo segundo es hasta qué punto el rival puede estar sorprendiéndote con su estilo y ver cómo haces para adaptarte a ello’, detalló ‘El Potro’.



Ya en el duelo del sábado ante Corea del Sur, México utilizó por primera vez juntos a Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y Raúl Jiménez, el tercer tridente más caro del continente americano con un valor de 121 millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt.



Palmarés de Gerardo Martino



México: campeón de la Copa Oro 2018-19.

Atlanta United: campeón de la MLS 2017-18.

Barcelona: campeón de la Supercopa de España 2013.

US241 millones el valor de la selección mexicana*



US122 millones el valor de la selección japonesa*



Japón y México están invictos desde que se reanudó el futbol internacional, después de la pausa provocada por el Covid-19.

Ambos son líderes de sus confederaciones, de acuerdo al ranking de la FIFA.

*Fuente: transfermarkt