Imponen toque de queda y prohibición de ingreso a ’fuereños’ en comunidades indígenas de Jacala y Huazalingo para evitar propagación del coronavirus.



Juan Ricardo Montoya



Toque de Queda y prohibición de ingreso a "fuereños" son algunas de las medidas que las autoridades y los Comités de Salud de las localidades indígenas de Quetzalapa y La Palma del municipio de Jacala, ubicado en la Sierra Gorda así como en localidades de Huazalingo han puesto en práctica para evitar la posible propagación del coronavirus o Covid-19 en esas localidades.



Es el caso de Quetzalapa, comunidad con 400 pobladores ubicada 40 kilómetros de la cabecera municipal de Jacala y a la que se llega por un camino de terracería, los vecinos tras realizar una asamblea junto con sus autoridades , ordenaron al Comité de Salud a cargo de Fanny Olga Ramírez García instalar un ’retén sanitario’ en la entrada de la localidad .



En el retén, donde se colocó un letrero que dice: ’Alto. Apoyanos a cuidarte. Por contingencia del coronavirus –Covid 19 se te indicarán medidas preventivas al entrar y salir de Quetzalapa’ y donde se colocó un lazo con el que un grupo de vecinos impide el transito de los vehículos hacía la localidad.



Fanny Olga Ramírez, presidenta del Centro de Salud Comunitario de Quetzalapa explicó que hasta hace algunos días , a los conductores de vehículos que pretendían ingresar a la comunidad se les obligaba a informar si padecían alguno de los síntomas del Covid-19 . También se les proporcionaban tapabocas comprados por las autoridades delegacionales y limpiarse las manos con gel desinfectante.



No obstante, el lunes tras acordar la suspensión de los festejos de Semana Santa que se tenían programados para los días 9,10 y 11 de abril próximo, los pobladores, el Comité de Salud y las autoridades delegacionales de la comunidad determinaron prohibir la entrada a ’fuereños’ así como el ingreso o salida de los vecinos del 23 de marzo hasta el 20 de abril en que se tiene estimado pueda terminar la contingencia.



’De hecho no van a dejar pasar a los turistas porque la fiesta del pueblo se canceló…Nadie va entrar al pueblo ni nadie va a salir’ dijo Fanny.



Además, se impuso una restricción de transito por las calles del pueblo que comienza a partir de las ocho de la noche y termina a las 7:00 horas de la mañana del día siguiente.



Fanny reveló que quien no cumpla con esta última disposición se hace acreedor a una multa cuyo montó no revelo.



Las mismas restricciones tanto a turistas como a vecinos se implantaron en la localidad de La Palma , a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal de Jacala y que se encuentra junto al Río Amajac, que sirve de centro de recreación de turistas.



Froylán Rivera enfermero de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social e integrante del Comité de Salud de La Palma comentó que durante una asamblea realizada por los vecinos, los pobladores determinaron ’evitar la entrada de personas que visitan al pueblo’ con la intención de ir a nadar al Río Amajac.



Tras comentar que en ocasiones ’llegan hasta 50 camionetas con visitantes’ se decretó que no ingresen durante Semana Santa .



’También se colocaron filtros a la entrada de la comunidad donde se evalúa que personas provenientes de otros lugares pueden ingresar al pueblo’. A los visitantes que se les permite quedarse en alguna de las casas de la comunidad ’se les pide no anden yendo de una casa a otra’.



También, al igual que en Quetzalapa, ’en La Palma se recomienda a las personas que no anden por las calles después de las ocho de la noche sino tienen una razón necesaria, como ir por medicamentos a la farmacia o traslado de enfermos’.



El toque de queda abarca de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente y a quienes infrinjan esta disposición ’se les impone una multa’.



También se prohibió la realización de actividades deportivas en la cancha de basquetbol del pueblo ni tampoco el consumo de bebidas alcohólicas en las tiendas de abarrotes ’hasta que termine la contingencia’.

Según Froylán Rivera, la misma medida se lleva al cabo en el vecino pueblo de Vado Hondo, en Huazalingo, municipio ubicado en la Huasteca, tras la aprobación de los pobladores, Ilianda Bustamante Gabino y Justino Demetrio Méndez, delegados de Barrio Centro y Barrio Arriba, pertenecientes a la comunidad de San Pedro en avisos colocados en el interior e inmediaciones de la localidad y los cuales están validados con los sellos oficiales, se ordena a "todas las personas ajenas a no entrar" a las localidades "ni acudir a bañarse al Río San Pedro, en en tiempo de cuarentena con la finalidad de prevenir el contagio de dicha enfermedad".



Aunque en el documento no lo dice, quienes desobedezcan a dicho ordenamiento son sancionados con multas e incluso pueden ser recluidos en la galera que hay en la Delegación Municipal de esos poblados.



El 23 de marzo, en total desobedencia, visitantes de otros lugares acudieron al río para bañarse pero fueron dispersados por los vecinos de ambos barrios quienes a través de watsaap y redes sociales reportaron la presencia de los "fuereños" en el lugar.



Al igual que en Jacala, hay toque de queda por las noches y está prohibido salir o entrar de las comunidades a menos de que sea necesario trasladar a un enfermo.



Cabe señalar que desde al menos una década, y en base al régimen de Usos y Costumbres, comunidades otomíes tanto del Valle del Mezquial como de la Sierra Gorda han impuesto toque de queda y prohibición de ingreso a esas localidades a fuereños a partir de las 20 o 21 horas, como en Zosea, municipio de Alfajayucan.



Incluso, en las afueras de comunidades de los municipios de Tasquillo, Alfajayucan, Ixmiquilpan y Zimapán hay letreros de advertencia dirigidos a “fuereños” en el que se les advierte que serán objeto de sanciones en caso de que ingresen a esas localidades en los horarios que se señalan.



Por las noches, los vecinos con palos, machetes y tubos y en algunas, con armas de fuego se turnan para vigilar los accesos de las comunidades.