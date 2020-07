Importantísimo que todos estemos atentos al caso Lozoya puede haber intención que pase de noche: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, presentó El Pulso de la Salud para informar sobre los avances de la pandemia de coronavirus en México, en donde lo acompañó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

López-Gatell detalló que en cuanto a la ocupación hospitalaria hay 47% camas disponibles de las 30 mil 199 destinadas para la atención a personas con enfermedades respiratorias, por lo que existe un remanente de 53% de camas libres para atender coronavirus.

Además, indicó que Nuevo León "está en este momento en la fase ascendente de la epidemia", pues entró más tarde que el resto de las entidades, "cerca de cinco semanas posteriores".

Teletón ha atendido a más de 270 mil personas durante coronavirus

El presidente del patronato de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, destacó que a partir del convenio con el gobierno federal para la atención de covid-19 se han atendido a 277 mil 338 personas y se han aplicado 424 pruebas.

"Seleccionamos a 431 especialistas, expertos, personas capacitadas para dar orientación de cómo vivir la pandemia de covid-19 desde la discapacidad, el autismo y el cáncer; afortunadamente hemos podido ayudar a un poco más 4 mil 500 personas que reciben gratuitamente esta orientación", comentó.



Ciclón ’Hanna’ ha dejado 3 muertos



El director de Protección Civil, David León, aseveró que el ciclón tropical ’Hanna’ ha dejado tres muertos y cuatro desaparecidos, así como 87 personas rescatadas, 769 evacuadas y más de 320 afectaciones a la infraestructura pública en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Mientras que el Presidente lamentó las muertes, "fue muy fuerte, pero daños materiales fueron pocos".

"Hemos hecho un monitoreo permanente de los ciclones tropicales, particularmente Hanna pudimos hacer un alertamiento desde el día 20; en este momento llueve en muchas partes del territorio; durante la lluvia no hay que transitar, es arriesgar nuestra vida", declaró.



Volví a enviar iniciativa para quitar fuero al presidente



López Obrador afirmó que la iniciativa para quitar el fuero presidencial será uno de los primeros temas que se pondrán a discusión en el Congreso una vez que inicie el periodo ordinario, es decir, el 1 de septiembre.

"El fuero está vigente porque no han aprobado las iniciativas que enviamos para quitar el fuero; ya volví a enviar la iniciativa para quitar el fuero al presidente.



Tengo la información que a partir de iniciando el periodo ordinario va a ser una de las primeras iniciativas en ponerse a discusión y, en su caso, aprobarse en las dos cámaras, lo cual va a llevar a la reforma constitucional, lo demás tiene que ver con los legisladores", aseveró.



El presidente pide que caso de Lozoya sea asunto de tribunal ciudadano



El presidente dijo que el caso de Emilio Lozoya es "importantísimo que va a ayudar a que se destierre la corrupción en México" y puntualizó que es importante que se le dé seguimiento al ex director de Pemex, "que todos los mexicanos nos informemos, que busquemos la manera de informarnos, porque como involucra a la llamada sociedad política, puede haber la intención de que pase de noche este asunto".

"Entonces, el llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos conozcamos cuál era el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco", añadió.



Hoy, Emilio Lozoya comparecerá en una audiencia virtual para ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por diversos delitos cometidos derivados del caso Agro Nitrogenados.



Nuevo dueño de planta ligada a Lozoya aceptó devolver 200 mdd



Reveló que ya existe un ofrecimiento del nuevo dueño de la planta de fertilizantes ligada al caso Lozoya para devolver los 200 millones de dólaresque se pagaron de sobreprecio.

"Ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizantes el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares, es ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda", comentó.