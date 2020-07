Imposibilitado el Ayuntamiento para absorber ISR de empleados: Ernesto Manzano

El Gobierno de Acapulco no cuenta con las condiciones presupuestales para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que solicitan los trabajadores sindicalizados, sostuvo el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez al reiterar que es una obligación del trabajador cumplir con el pago de dicho tributo federal.



En entrevista, el funcionario señaló que, por indicación de la presidenta Adela Román Ocampo, los empleados han contado en todo momento con el apoyo y el respaldo del Gobierno Municipal, han recibido sus quincenas en tiempo y forma e incluso aquellos trabajadores que padecen alguna enfermedad que ponga en riesgo su vida, han sido enviados a casa durante esta contingencia con el pago al 100 por ciento de su salario.



’No estamos en condiciones de poder pagar adicionalmente un impuesto que les corresponde a los trabajadores, hay que dejarlo muy claro, el Ayuntamiento tiene que ser solidario con todo el pueblo de Acapulco, no sólo con los trabajadores del Ayuntamiento’, expresó el encargado de la política interna.



Manzano Rodríguez explicó que la presidenta autorizó para todos los trabajadores municipales un incremento salarial, el año pasado, además de pagar deudas generadas en administraciones pasadas en beneficio de los empleados, pero en este momento no hay condiciones para apoyarlos como pretenden sus dirigentes sindicales.



El secretario General informó que la administración no cederá a chantajes y que actuará en todo momento en el marco de la ley, tal como lo ha solicitado la presidenta municipal desde el inicio de su gobierno; por consiguiente, los trabajadores deberán pagar los impuestos correspondientes a sus percepciones.



Ernesto Manzano consideró que todos los ciudadanos deben tener las oportunidad de recibir alguna ayuda durante esta pandemia, por ello exhortó a la base trabajadora a ser solidaria con el pueblo de Acapulco, reiterando que la administración realiza grandes esfuerzos para el pago puntual de las quincenas y otras percepciones que por derecho les corresponden.