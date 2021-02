Imposible gobernar con oidos sordos en el municipio de La Paz, dice Tranquilino Lagos B

La Paz, Méx.- ’Para recuperar la tranquilidad en La Paz, lo primero que debemos hacer es dejar atrás la confrontación y reconciliarnos con la sociedad. No es posible gobernar con despotismo, prepotencia y poniendo oídos sordos a los reclamos sociales’, dijo aquí el líder del colectivo Libertad, Tranquilino Lagos Buenabad, quien puntualizó que para diseñar políticas públicas -por citar un ejemplo-, es indispensable haber vivido las carencias en las partes altas del municipio, marginadas durante décadas.

En conferencia de prensa, acompañado por representantes de ese grupo en diversos sectores de la localidad, Lagos Buenabad reconoció que La Paz es uno de los municipios más olvidados de la zona oriente. ’Somos la nota roja de la sociedad. Durante décadas han existido las hermandades y la corrupción en la policía es un tema cotidiano, lo que da como resultado un panorama desastroso en materia de seguridad pública, ya que las personas se resisten a denunciar los delitos por temor a ser ’levantadas’ y asesinadas’.

Admitió que hoy por hoy, el policía preventivo no sale a cuidar las calles, sino a buscar la ’cuota’ para sus comandantes. ’Necesitamos un gran diagnóstico sobre el tema de la corporación policiaca y gestionar una transformación completa que incluya, por supuesto, el respeto absoluto a los reglamentos y remuneración digna a los uniformados, que requieren convicción plena sobre los derechos humanos’.

Aunque jamás mencionó por su nombre a la alcaldesa morenista Olga Medina Serrano, el conferenciante señaló que no se puede gobernar con despotismo, arrogancia y prepotencia, ya que el pueblo sabe cobrar facturas.

Lagos Buenabad, con maestrías en Ciencias Políticas por la UAM y Derechos Humanos en España, sostuvo que no es tiempo de confrontaciones ’y tampoco voy a denostar a este gobierno, ya que formo parte de él’, pero sostuvo que Morena tiene ante sí el reto histórico de concretar múltiples pendientes con la ciudadanía, en especial con las mujeres. Dijo que en La Paz este sector de la sociedad aglutina un gran valor social, ’y no por una’ vamos a dejar de luchar a favor todas. Por eso, dijo, basta de feminicidios, maltrato y exclusión. Vamos por la igualdad de género’.

Señaló finalmente que las confrontaciones internas, y aun externas, no conducen a buen puerto en el terreno de la política, por ello pidió a correligionarios y adversarios sumar esfuerzos para que la política sirva realmente a los intereses de la colectividad.