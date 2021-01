Impresentables exigen candidaturas al PRIANRD

Un grupo de figuras públicas y políticos de oposición exigieron a la coalición Va por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) otorgar candidaturas a miembros de la sociedad civil para las elecciones del 6 de junio del presente año.



En un pronunciamiento difundido este martes en redes sociales, dirigido a la coalición ’Va por México’, que integran los tres partidos, personajes de la política y la academia también plantearon integrar un grupo que genere opiniones y propuestas dirigidas a los tomadores de decisiones en torno a tres temas: candidatos, estrategia y agenda.



’Proponemos a Va por México que, en cada entidad federativa, municipio, alcaldía o distrito, promueva la combinación de un candidato de cada partido (PAN, PRI o PRD) y uno proveniente de la sociedad civil’, plantean los autodenominados ’abajo firmantes’, entre los que destacan la publirrelacionista Desirée Navarro y la exsenadora Angélica de la Peña, esposa del perredista Jesús Ortega.



Entre el grupo de solicitantes se encuentran Beatriz Pagés, Diego Fernández de Cevallos, Javier Lozano Alarcón, Carlos Alazraki, Benito Nacif, María Elena Pérez Jaén, Demetrio Sodi, Carlos Elizondo, Rubén Aguilar y Jesús Reyes-Heroles, quienes han sido vinculados con actos de corrupción.



Tal es el caso del exsecretario de Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, quien está involucrado directamente con el Cártel de Sinaloa; de acuerdo con una investigación realizada por Guadalupe Lizárraga. <a href ="https://emmanuelameth.com.mx/existen-nexos-entre-javier-lozano-y-el-cartel-de-sinaloa-guadalupe-lizarraga-e3TUxNDIzNg.html" target="_blank"><b>Se puede consultar aquí</b></a>



Diego Fernández de Cevallos se vio beneficiado por usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas; tal es el caso de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo, propietarios de Altos Hornos de México. Aun cuando ésta se encuentra en suspensión de pagos desde hace 10 años –no cubre a sus acreedores una deuda cercana a los 2 mil millones de dólares–, logró, gracias a los oficios del despacho de Diego, que una de sus subsidiarias –la fórmula que emplea para seguir operando a pesar de encontrarse en suspensión de pagos– pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato de 2 mil 400 millones de dólares.



Varios de los firmantes han manifestado su deseo de ser candidatos de la alianza PRI, PAN y PRD que se formó el 22 de diciembre, luego de que en julio del año pasado un grupo de personajes encabezado por Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín propusieron crear un ’bloque’ de oposición.



Desirée Navarro, Elena Pérez-Jaen Zermeño y Adriana Cepeda de Hoyos son aspirantes a diputadas federales, aunque en el caso de esta última el PAN optó por postular a Jordy Herrera Flores, exsecretario particular de Felipe Calderón.



La razón de esto es porque Sí por México, organización creada por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, fue quien logró agrupar a los partidos derrotados del 2018 para que compitan en la contienda que renovará la Cámara de Diputados del Palacio de San Lázaro y disputará 15 gubernaturas. Aunado a esto, se auto proclamó como parte importante de la sociedad civil y hasta el momento no ha salido ni un solo candidato sin partido para disputar algún puesto de elección popular.



En esa línea de pensamiento, los autodenominados ’abajo firmantes’ llamaron a la sociedad civil comprendida por trabajadores, empresarios, científicos, artistas, periodistas, intelectuales, profesionistas, etc. a ’sumarse activamente a todas las actividades que despliega la alianza, especialmente, la promoción, capacitación y defensa del voto’ Con información de Álvaro Delgado| PROCESO