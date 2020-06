Impuestos digitales de México se contraponen al TMEC: Samuel García



El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, señaló que los impuestos digitales del país se contraponen al Tratado México Estados Unidos Canadá que entra en vigor el 1 de julio.



Durante la reunión de trabajo entre senadores, el Consejos Consultivo Empresarial y la Secretaría de Economía, cuestionó la falta de congruencia en la implementación de los gravámenes.



"Me preocupa mucho que no se nota congruencia entre lo firmado por el Senado en el TMEC y las acciones y políticas públicas del Gobierno federal’.



"Se avanzó bastante para que en el nuevo tratado entrara y se puliera el comercio digital, que por cierto hoy, durante la pandemia del coronavirus, es el gran auge, porque todo mundo compra, vende, pide comida vía comercio digital, pero al mismo tiempo y de manera sorpresiva, un mes antes de que entre el TMEC y el nuevo avance de comercio digital, al Gobierno se le ocurre implementar los impuestos digitales, ¿dónde está la coherencia, o vas incentivar el comercio digital o lo vas ahuyentar?’.



"Hoy en día pregúntenle a cualquier ciudadano que utilice plataformas, el que nos carguen 17 por ciento de ISR y 16 de IVA en todas las aplicaciones como Uber, Cabify, Spotify, Netflix, están ahuyentando al comercio digital".



Por otra parte, señaló la falta de voluntad de Morena para incluir los temas de las otras bancadas, como es el ingreso mínimo vital, en el próximo periodo extraordinario que se realizará este mes por la legislación en torno al TMEC.



"Políticamente no veo voluntad del grupo mayoritario y de otros grupos, de urgentemente convocar ya un extraordinario para poder sacar esta legislación, porque no hay diálogo para sacar temas que otros grupos también traemos; porque no todo gira alrededor del grupo mayoritario en el Senado’.



"Mientras no le den juego y cancha a otros grupos de meter sus temas al extraordinario, no vamos a llegar al primero de julio con esta legislación, por ejemplo: en el caso de Movimiento Ciudadano, hemos estado insistiendo diario que le haría un gran bien al País la creación del ingreso mínimo vital para los desempleados por el covid; es lo que pedimos, que se aborde ese tema en el extraordinario y vamos con gusto, pero parece que hay un cerrazón y no quieren tocar los temas que no sean exclusivamente los que ellos tienen".