Impuestos sexistas

El gobierno del Reino Unido anunció que a partir del 1 de enero se eliminó la tasa del 5% del impuesto al valor agregado (IVA) a los productos menstruales, conocido como el impuesto al tampón, con lo cual se les aplica la tasa de cero impuestos a los productos sanitarios femeninos, medida similar ya aplicada en otros países como Canadá, India, Australia, Kenia y varias entidades de Estados Unidos.

Mientras tanto en Alemania el año pasado se votó a favor de reducir la tasa impositiva sobre los productos de higiene femenina, al ser considerarlos como artículos de necesidad diaria y de ninguna manera un lujo. Pero hay más: en noviembre, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en permitir el acceso gratuito y universal a productos menstruales, incluidos tampones y toallas, en instalaciones públicas.

En el Reino Unido grupos de feministas celebraron la decisión. Felicia Willow, directora ejecutiva de la Fawcett Society, pionera agrupación de mujeres e impulsora de campañas por los derechos de la mujer y la igualdad de género, dijo que ’ha sido un largo camino para llegar a este punto, pero por fin el impuesto sexista que hizo que los productos sanitarios se clasificaran como artículos de lujo no esenciales se puede consignar en los libros de historia’.

Sin duda son avances que benefician a la mujer, pero ¿qué pasa en México?

Sucede que el colectivo #MenstruaciónDignaMéxico impulsa una serie de acciones que incluyen tres ejes: gratuidad de los productos de gestión menstrual, eliminación del IVA a esos productos, y generar investigación y datos sobre la gestión menstrual en México.

En el renglón específico de la eliminación del IVA, ha impulsado la iniciativa de implementar una tasa del 0% en lugar del 16%, a productos de gestión menstrual, la cual fue presentada el 8 de septiembre, bajo el argumento de ser un impuesto discriminatorio que atenta contra los derechos humanos como la igualdad y no discriminación.

Sin embargo en la sesión del 21 de octubre, con 185 votos a favor, 218 en contra y 11 abstenciones el pleno de la Cámara de Diputados desechó esta iniciativa, además el 29 de octubre el Senado tampoco decidió en favor de mujeres, niñas y adolescentes.

Pero no es el fin. Diputadas de todos los partidos, incluso de Morena, la principal fuerza legislativa federa se organizan para reimpulsar esta iniciativa y eliminar el impuesto a los productos de higiene femenina, pero por lo visto el gobierno de la Cuarta Transformación, autocalificado de feminista, no está dispuesto a acceder a esta demanda social.