Impugnarán la equidad de género en gubernaturas

Qué hacer se preguntan los partidos políticos ante el anuncio de que hoy se conocerán los lineamientos para que opera la equidad de género en los 15 estados en que se renovará el Poder Ejecutivo.



Con base en ello, los partidos deberán presentar la candidatura de 8 mujeres y 7 hombres en la contienda electoral del próximo 6 de junio, lo que alteran sus proyectos sobre las candidaturas.



Cada uno de los 10 partidos contendientes en este proceso electoral realizaba cuentas alegres sobre aquellas entidades en las que podrían competir en igualdad de circunstancias y hasta con posibilidades de victoria.



La determinación parte del anuncio del INE de ordenar a los partidos políticos nacionales que postulen al menos ocho candidatas a gobernadoras en los 15 estados donde se renovará al Poder Ejecutivo local en 2021, para avanzar en la paridad en los cargos de gobierno, basada en una instrucción de la Sala Superior del Tribunal Electoral.



Con ello cada uno de los partidos deberá llevar candidatas en 10 entidades y no en la que ellos quieran, sino en la que presenta mejores posibilidades de captar votación y hasta de triunfar.



La medida fue prontamente rechazada por la mayoría de los partidos, los que consideran la posibilidad de impugnarlas y no hacerlas válidas para la elección del 21 y postergarla hasta el 22 o 24.



Incluso, el Partido Verde metió una iniciativa de ley que llevaría la paridad en gubernaturas hasta 2024, aunque se considera que no pasará.



Según algunos altos dirigentes de los partidos no se trata de meter candidatas y dejarlas al garete, por no tener el sostén suficiente para competir con posibilidad de triunfo.



Lo que sí es que algunas aspirantes que tratan de ser frenadas se verían liberadas de las cadenas que pretende ponerles algunos gobernadores.



El caso más emblemático es el de María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua, por segunda ocasión y a quien no ve como candidata del PAN el gobernador Javier Corral, quien empuja la nominación de Gustavo Madero.



Un rápido recorrido por los aspirantes de cada uno de los partidos permite darse cuenta de que, de los 10 competidores, tal vez Morena sea el que tiene un mayor número de mujeres con presencia para convertirse en candidatas que otorguen la posibilidad de triunfo y no alcanzan las ocho previstas.



Indira Vizcaíno, Colima; Lorena Cuéllar, Tlaxcala; Layda Sansores, Campeche; Marina del Pilar Ávila, Baja California por lo que podría recurrir a las figuras de Celia Maya, Querétaro; Clara Luz Flores, Nuevo León y Tatiana Clouthier, Sinaloa, aunque algunas de ellas no garanticen ganar.



Con los demás partidos pasa algo curioso no han dejado el crecimiento de las mujeres y por esos sus posibilidades de triunfo serían escasas, por lo que tendrían que recurrir al reciclamiento de candidatas del pasado que pocas opciones ofrecen al electorado.



Veremos que sucede y si los partidos logran su propósito de posponer la equidad de género en lo que respecta a los gobiernos estatales.



*****



Sorprendente la decisión del Borrego Gándara de renunciar al PRI, pero manteniéndose como simpatizante ciudadano, tratando de eludir las cargas negativas que tiene el partido y que podrían alterar su proyecto de gobernar Sonora.



Gándara será candidato a gobernador por el PRI, que prepara una gran alianza en Sonora.



Antes había sido siendo desplazado en dos ocasiones anteriores por Alfonso Elías Serrano en 2010 y Claudia Artemiza Pavlovich en 2016.



Intenta revivir con el PRI la opción de ser su candidato ciudadano como hizo con José Antonio Meade en la presidencial del 2018, esperando no tener el mismo resultado que el mencionado Meade.



Con el respaldo del PRI y de otros partidos, Gándara aparece como el único que podría competirle a Alfonso Durazo de Morena.



*****



Los períodos de elección atraen gran cantidad de visitantes a los estados en que nacieron y de los que se encontraban despegados desde hace tiempo.



Un caso singular es el de Patricia Flores Elizondo que aterrizó en su natal Durango, donde busca una candidatura a diputado federal por parte de Acción Nacional.



Con lo que no cuenta Patricia es que los tiempos cambiaron y los nuevos dirigentes no tienen contacto con ella, por lo que la plurinominal está descartada y, tal vez, podrían ofrecerle una de mayoría relativa, donde tendría en contra todos los malquerientes que de ella abundan.



*****



Ahora las conferencias mañaneras serán más entretenidas, ya hasta música hay, claro la que le gusta al Presidente López Obrador, para amenizar sus anuncios.



[email protected]