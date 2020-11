Impulsa EDOMÉX empleabilidad de personas vulnerables

• Indican que la Red es una estrategia para brindar atención a grupos de la población que, por diversas condiciones, enfrentan mayores barreras en la inserción laboral.



Toluca, Estado de México, .- Con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral de las personas en condiciones de menor empleabilidad o vulnerabilidad, la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón tomó protesta a los integrantes de la Red de Vinculación Laboral del Estado de México.



Indicó que la Red es una estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que operará a través de la Dirección General de Previsión Social y del Servicio Nacional de Empleo estatal, para brindar atención a grupos de la población que, por diversas condiciones, enfrentan mayores barreras en la inserción laboral, acción que se realizará mediante la sinergia y articulación de las instituciones que la conformarán.



"Es una forma en que las instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales, podamos estar contribuyendo a fortalecer a los sectores de la sociedad más desprotegidos a salir adelante, y entre todos tratar de apoyar a quienes han sido más afectados por esta coyuntura histórica’, indicó la funcionaria.



Para su operatividad, el Comité Estatal de la Red de Vinculación Laboral, quedó conformado de la siguiente manera: la Secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de México, Martha Hilda González Calderón, como Presidenta, y el Director General de Empleo y Productividad, José Antonio Corona Yurrieta, como Coordinador Estatal, quienes contarán con el apoyo y auxilio de 21 vocales, entre empresarios y funcionarios públicos.



Durante la primera sesión ordinaria, donde se contó con la participación del empresario Jorge Garcés, destacó la falta de sensibilidad de los mismos ciudadanos que, al gozar de una posición física, social o económica más favorable, tiende a olvidarse de otros grupos que, por cualquier circunstancia, no tienen las mismas oportunidades.



"Esta falta de sensibilidad y conciencia que algunos de nosotros llegamos a experimentar, debe despertar, y no por un tema de generosidad o de humanidad, sino por justicia y derecho, incluso por cuestiones prácticas, lo vemos ahora con el virus, no basta que yo esté sano si mi vecino no lo está, no basta que mi familia y yo estemos sanos, si el vecino no lo está, estamos conectados y es exactamente igual en lo social, en lo laboral, en lo económico’, ejemplificó.



Cabe informar que estuvo presente Lucien Pedauga Lastra, Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo y representante de la STyPS.