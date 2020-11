Impulsa GEM emprendimiento de estudiante que desarrollo APP para facilitar clases en línea

•Brindan contenidos a través de Share Plus, en el sitio http://bit.ly/SHARE_APPS, donde hay libros de texto y cápsulas informativas de respaldo para la educación.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), favorecen el espíritu emprendedor, innovador y tecnológico de jóvenes de la entidad para capitalizar ideas de negocios y llevarlas a cabo.



Como parte de estas acciones, el IME mantiene contacto con Alejandro Gabriel Hernández; estudiante de la carrera de ingeniería industrial y de sistemas, del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, quien desarrolló la iniciativa Share Plus, también denominada Share+, que, a través de una aplicación didáctica y gratuita, busca llegar a estudiantes de primaria y secundaria.



Con apoyo, acompañamiento y orientación de las autoridades mexiquenses, Hernández logró que un amplio número de estudiantes, quienes a causa de la pandemia no pueden asistir a las aulas, pudieran comprender más el contenido de las clases virtuales y lograrán acceder a material adicional, descrito de manera sencilla.



Share Plus, accesible en http://bit.ly/SHARE_APPS, tiene más de 300 aplicaciones y diseña otras nuevas, basándose en el temario que emite la Secretaría de Educación Pública, de los grados de primaria y secundaria, así como de preparatoria.



Funciona mediante una aplicación que puede ser ejecutada con el programa de Office Power Point, sin necesidad de usar o tener internet, haciendo fácil la consulta, mientras que los profesores cuentan con respaldo sobre el material equivalente a un trimestre de clases.



"Quería algo que los profesores realmente necesitaran, para que lo pudieran usar de acuerdo a su plan de estudios", señaló el estudiante.



La motivación de este emprendedor mexiquense, quien trabaja con muchos voluntarios, radica principalmente en ayudar a alumnos de comunidades apartadas para que accedan al conocimiento y no abandonen sus estudios.



Por el momento, Share Plus ha beneficiado a más de 15 mil estudiantes en la entidad, gracias a que no necesita internet, es transferible por WhatsApp, con interfaz amigable e innovación educativa.



Afirmó que, al inicio de la iniciativa, comenzó a trasladar el material de los libros de texto oficiales a pequeñas cápsulas interactivas, enriquecidas con ejemplos, ejercicios, personajes y animaciones, con apoyo de voluntarios.



Sin embargo, debido al alto impacto y demanda, y para desarrollar más de mil cápsulas, Share Plus abrió una convocatoria a la que se sumaron más de 200 jóvenes y 500 profesores de instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Tecnológica (Unitec), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara y el Politécnico, entre otras.



Alejandro Hernández indicó que el apoyo del IME le permitió seguir con la capacitación y acompañamiento de expertos, impulsando el fortalecimiento de su idea, sobre todo en esta época de pandemia que obliga a los estudiantes a tomar clases en línea, generando a muchos de ellos presiones por la falta de experiencia en el manejo digital.



Share Plus fortalece el conocimiento, gracias a su fácil manejo y acceso, lo cual permite seguir contribuyendo en el fomento a la educación, concluyó.



Esta aplicación no sustituye el contenido oficial de la Secretaría de Educación Pública, ni el que se transmite en los canales oficiales de contenidos educativos del Gobierno del Estado de México.