Impulsa gobierno de Adela Román producción agrícola

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Adela Román Ocampo continúa con la entrega del programa ’Semilla Mejorada 2020’ para la siembra y cosecha de maíz de alto rendimiento, en beneficio de familias dedicadas a la producción del campo y con ello asegurar la suficiencia alimentaria del sector.



El secretario de Planeación y Desarrollo Económico, René Vargas Pineda, especificó que el programa de ’Fertilizante 2020’, a cargo del Gobierno Federal, publicó un padrón prevalidado de 7 mil 181 campesinos, que no reflejaba el 100 por ciento, debido a que unos 5 mil productores campesinos de Acapulco, fueron excluidos porque no presentaron a tiempo la documentación requerida.



Sin embargo, el Gobierno Municipal reabrió un nuevo proceso de afiliación en el periodo del 21 de abril al 22 de mayo para las personas que no salieron en el primer padrón, por lo que se creó el Comité de Validación encabezado por la presidenta municipal Adela Román Ocampo.



Durante el proceso de revisión se analizaron 4 mil 700 solicitudes, de las cuales, 3 mil 899 fueron validadas por el comité en una segunda etapa para su reincorporación al padrón de beneficiaros del programa federal de fertilizante.



’Se logró esta meta del 98.6 por ciento gracias a la posición que tuvo el Ayuntamiento, de la presidenta municipal Adela Román Ocampo, en beneficio de todas y todos los productores en Acapulco. Actualmente se tienen un padrón total de 11 mil 543 productores, cumpliendo con ello el 98.6 por ciento. Esto es digno de poder decirlo porque fue un logro que también hizo el Ayuntamiento’, recalcó el secretario de Planeación y Desarrollo Económico.



El programa de beneficio a campesinos se logró por la coordinación de los trabajos sostenidos entre el Gobierno Municipal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder), la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y la Secretaría del Bienestar.



El Gobierno de la presidenta Adela Román Ocampo se encuentra comprometido con mujeres y hombres que se dedican a la producción del campo, a quienes se beneficia además con el flete gratuito del fertilizante y la semilla mejorada, desde las bodegas hasta sus hogares, sin costo alguno, acciones que realiza el Ayuntamiento en beneficio de quienes menos tienen.