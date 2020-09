Impulsa Salario Rosa capacitación en línea con talleres para que amas de casa cuenten con más recursos: Alfredo del Mazo

•Especifica Del Mazo que actualmente hay 10 capacitaciones vía web, y que una vez que se retomen las actividades, otros talleres reabrirán de forma presencial.



Acolman, Estado de México, .- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza puntualizó que el apoyo que reciben las amas de casa mediante el Salario rosa no sólo es monetario, ya que las beneficiarias tienen la alternativa de tomar cursos de capacitación en línea, y continuar preparándose para fomentar el bienestar en sus hogares, con opciones que les permitan percibir más recursos.



En Acolman, donde entregó tarjetas del Salario rosa a más de 3 mil 500 jefas de familia, reunidas en planteles escolares y domicilios de municipios de la región de las Pirámides, Del Mazo Maza indicó que actualmente hay 10 capacitaciones vía web, y aseguró que una vez que se retomen las actividades, otros talleres reabrirán de forma presencial.



"De la mano del Salario rosa hay muchas otras cosas más, hay muchos otros programas de capacitación que estamos impulsando con el Salario rosa; ahorita no podemos hacer las capacitaciones presenciales, pero también hay cursos en línea, desde reparación de electrodomésticos, cursos de emprendimiento, ecotecnia, por ejemplo, emprendedurismo, hasta cosas más sencillas, hasta cómo elaborar, por ejemplo, gel antibacterial y cómo cuidarse hoy en día de la pandemia en el hogar.



"Todos estos cursos los podemos tener en línea; son 10 cursos los que estamos llevando en línea, a partir de este momento y que ustedes pueden ir tomando y el día de mañana, cuando ya se puedan los cursos presenciales, estaremos retomando muchos más", señaló.



En el Centro de Bachillerato Tecnológico de este municipio, el mandatario estatal reconoció que nadie es mejor que las jefas de familia para administrar los recursos en el hogar, además destacó que ellas se esfuerzan en procurar el bienestar de sus hijos y son quienes se hacen cargo de las labores de casa, a las que hoy se suma el ciclo escolar, pues deben estar al pendiente de que los menores tomen sus clases.



Por ello, subrayó, la administración mexiquense mantiene el apoyo del Salario rosa, el cual llega a más de 278 mil amas de casa, a quienes garantizó que seguirán percibiendo este estímulo, pues no es un apoyo que se entregue solamente en una ocasión.



"Este programa del Salario rosa que hoy sigue creciendo, llevamos más de 278 mil mujeres, amas de casa que están recibiendo y que seguirán recibiendo porque este programa no es para una sola vez, es un programa permanente, que van a seguir recibiendo este apoyo, que además ustedes lo pueden invertir en lo que ustedes quieran", externó.



Alfredo Del Mazo recalcó que ante la actual contingencia sanitaria el cuidado de la salud es una prioridad, sin embargo, consideró fundamental ir retomando poco a poco las actividades económicas, ya que muchas familias han perdido sus fuentes de empleo. Por ello, insistió en mantener las medidas preventivas para aminorar los contagios de COVID-19, y reactivar la economía en el estado.



"Sabemos que muchas familias han dejado de recibir ingresos porque cerraron los negocios, porque se perdieron empleos, porque cerraron algunas empresas, porque algunos comercios tuvieron que recortar a lo mejor el número de personas que trabajaban ahí y esto le ha afectado a la economía de las familias y hoy, además de cuidar la salud, tenemos que seguir cuidado la economía familiar, y el Salario rosa se convierte en un apoyo de ingreso a las familias", indicó.



Acompañado por el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, el Gobernador recalcó que este programa de su administración tiene como principal objetivo reconocer e impulsar a las amas de casa, ya que al hacerlo también son beneficiadas sus familias, y dijo que aunado a este apoyo el Gobierno del estado también distribuye paquetes de útiles escolares gratuitos, a más de 3 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria.



En esta ocasión, las mujeres que recibieron el Salario rosa son de los municipios de Axapusco, Chiautla, Nopaltepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Temascalapa,Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Papalotla y

Acolman.