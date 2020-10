Impulsa Salario Rosa la economía familiar de casi 300 mil beneficiarias en el EDOMÉX: Alfredo del Mazo

•Subraya que el apoyo que reciben es un reconocimiento a su dedicación diaria en el hogar.



Tlalnepantla, Estado de México, .- Al entregar tarjetas del Salario rosa a más de 4 mil mujeres de este municipio, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que desde su inicio, hace más de tres años, este programa beneficia actualmente a 297 mil jefas de familias de la entidad, quienes reciben un apoyo constante para impulsar la economía en sus hogares.



"Este programa del Salario rosa hoy llega, por primera vez, a 4 mil mujeres más de todo el municipio de Tlalnepantla, de esta región tan grande del Estado de México, del Valle de México.



’Pero además de que hoy en día está llegando a estas 4 mil, hoy ya son 297 mil mujeres de todo el Estado de México que ya reciben su Salario rosa, y eso les sirve para apoyar a su familia y que además, algo muy importante, no es por única vez, es algo que constantemente van a estar recibiendo y que constantemente reciben 297 mil mujeres, amas de casa, de todo el estado", recalcó.



En este evento, que tuvo lugar en el CONALEP Plantel Gustavo Baz, donde se reunieron cerca de 50 jefas de familia, quienes adoptaron la medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, Del Mazo Maza acentuó que su administración tiene un gran compromiso con las mujeres al ser ellas el pilar en cada familia, y por ello, las inscritas en este programa tienen alternativas de superación, como cursos de capacitación para el autoempleo, que actualmente se imparten en línea.



Apuntó que esta estrategia de apoyo social implementada en su gestión, es una forma de recompensar el arduo trabajo que las amas de casa realizan todos los días, y consideró que su sacrificio es poco valorado, por lo cual nació este estímulo a través del Salario rosa.



"Ese esfuerzo, ese sacrificio que hacen como amas de casa, esa dedicación que hacen todos los días por su familia normalmente no se les agradece o no se les reconoce lo suficiente, por eso lo primero que yo quiero hacer aquí el día de hoy es darles las gracias, agradecerles porque gracias a ustedes es que las familias salen adelante. Y precisamente por eso nació este programa, para apoyar a las amas de casa", recalcó.



En el mensaje que dirigió a través de internet a más de 4 mil mujeres, reunidas en domicilios y planteles educativos de Tlalnepantla para evitar aglomeraciones, Del Mazo Maza garantizó que el Salario rosa no se detendrá y que el apoyo que otorga continuará llegando a pesar de la emergencia sanitaria presente, para lo que se utiliza la tecnología y se lleva a las casas de las beneficiarias.



Acompañado por el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, el mandatario estatal puntualizó que el Salario rosa también es un respaldo oportuno al bolsillo de las familias, pues la pérdida de empleos a causa de la pandemia afecta en gran medida la economía en los hogares, donde las amas de casa deben hacer rendir cada peso que llega y por eso este programa está dirigido a ellas.



"Para ayudar a las mujeres, para capacitarlas, para ayudar al empoderamiento de la mujer, a que salgan adelante, a que aprendan, a que puedan echar a andar un negocio, un comercio y que eso les ayude a generar más dinero para sus hogares; eso es parte también de lo que hace el Salario rosa, es darles estas herramientas para que ustedes puedan seguir generando apoyo, ayuda para sus familias y todo esto se traduce en apoyar a la economía familiar", comentó.



Finalmente, Alfredo Del Mazo invitó a las nuevas beneficiarias a difundir las ventajas de este programa, y les aseguró que el estímulo continuará llegando a quien más lo necesita, porque el compromiso de otorgar más oportunidades de desarrollo e igualdad a las mujeres, es una de las prioridades de su administración.