Impulsa Azucena Cisneros, diálogos por la transformación de Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Con la participación de diversos especialistas, la presidenta municipal electa Azucena Cisneros Coss arrancó los Diálogos por la Transformación de Ecatepec, en busca de sumar propuestas y proyectos de éxito para la construcción del nuevo gobierno municipal que iniciará en enero.





Ante integrantes de su planilla, las y los diputados federales y locales, Xóchitl Arzola, Zaira Cedillo y Luis Valdeña, la alcaldesa electa afirmó que, al cerrar la etapa electoral, se inicia la de la transformación con el respaldo de diversos sectores, y en el que se incluirá a todos los actores políticos sin sectarismos.





Azucena Cisneros reiteró que su gobierno tiene la obligación de volverse prototipo en la aplicación de la Justicia Cívica, ley que impulsó como diputada local y que debe reflejarse en los centros de justicia y la actuación de jueces cívicos, para quitar lo punitivo, y terminar con los mecanismos de extorsión y robo que han sido las oficialías.





La alcaldesa electa aseveró que actualmente existe un problema de ingobernabilidad que requiere un cambio de conducta en el nuevo gobierno, porque es una gran oportunidad para hacer las cosas bien y de forma distinta, cambiar la actitud y conductas.





’El gobierno no puede ser espacio de impunidad, ni privilegios, ni favores, tampoco es un espacio para la colocación de familiares, hay una gran responsabilidad en la administración de los recursos que deben ser para la gente’.





En su ponencia, César Ulises Mijangos González, especialista en Estudios Electorales, indicó que en Ecatepec no se ha retirado la alerta por feminicidio y desaparición, porque no ha habido resultados efectivos para reducirlos, además de que los principales delitos que se cometen son robo, lesiones y violencia familiar, por lo que planteó que las políticas sean con perspectiva de género.





Mientras que Regina Soledad Cruz Vega, experta en Equidad y Desarrollo subrayó que Ecatepec debe ser un municipio modelo en la implementación de la justicia cívica, donde sea prioridad la capacitación de policías municipales en la resolución de conflictos.





Para el subsecretario de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado, César Faz Ruelas en Ecatepec el tejido social está muy lastimado y no se pueden negar los problemas sociales, pero la respuesta para atenderlos es con el trabajo conjunto de gobierno con las y los ciudadanos, recuperando espacios públicos y ganarlos a la delincuencia.





Al exponer sobre los Retos de las Finanzas Municipales, la abogada María de Lourdes Armendáriz explicó que el eje rector de un gobierno es el Plan de Desarrollo Municipal que debe conformarse por pilares a nivel social, económico, territorial y de seguridad, además de contar con ejes transversales en materia de igualdad de género, gobierno moderno, capaz y responsable, tecnología y coordinación para un Buen Gobierno.





Mientras que, en su participación en el foro, la diputada local de Ecatepec Miriam Silva y especialista en Derecho Financiero, planteó generar en el gobierno municipal un modelo eficaz para la recaudación de impuestos y que permita a los ciudadanos ’aprender’ a pagar los servicios públicos, pero sin burocracia, con transparencia y rendición de cuentas, mediante pagos a través de aplicaciones, porque con transferencias se evita la corrupción ya que el dinero ingresa directo a la banca.