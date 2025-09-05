Impulsa Delfina Gómez cooperativas mexiquenses con apoyos de hasta 200 mil pesos

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, lanzó la convocatoria 2025 del programa Fomento Cooperativo para el Bienestar, que estará vigente del 2 al 17 de septiembre, con el propósito de consolidar y fortalecer sociedades cooperativas en los 125 municipios de la entidad.



El programa está dirigido a personas mayores de 18 años, desempleadas o subempleadas, que residan en el Estado de México y busquen integrarse legalmente en cooperativas de producción, distribución o consumo de bienes y servicios.



Las y los beneficiarios podrán acceder a:



• Apoyo económico hasta por 200 mil pesos por única ocasión.

• Asesoría y acompañamiento técnico.

• Capacitación y talleres de formación en obligaciones fiscales y legales.

• Apoyo en la constitución y fortalecimiento de cooperativas.



Los giros autorizados incluyen artesanías, talleres de oficios, turismo, reciclaje, reparaciones y agroindustria.



’Por instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, este programa impulsa la creación y fortalecimiento de sociedades cooperativas, promoviendo la economía social y solidaria, así como la generación de empleos dignos’, subrayó Morales Poblete.



Las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a cualquiera de las Oficinas Regionales de Empleo, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. La ubicación está disponible en: strabajo.edomex.gob.mx/oficinas_regionales_empleo.



Los resultados se publicarán a partir de noviembre de 2025 en las Oficinas Regionales de Empleo y en la página oficial de la Secretaría del Trabajo: strabajo.edomex.gob.mx.