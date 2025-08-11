Impulsa Delfina Gómez derechos de mujeres y niñas para promover la igualdad de género en México

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez asistió a la inauguración del primer Foro de Gobiernos Subnacionales ’Ciudades Cuidadoras y Transformadoras’, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se impulsan políticas públicas que favorezcan el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas enfocados en la igualdad de género.



En este Foro, celebrado en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, más de 400 mujeres provenientes de 15 países de cuatro regiones del mundo buscan impulsar cambios estructurales para construir sociedades de cuidado con igualdad de género, que sea reconocido como un derecho universal, garantizado por los gobiernos locales de México y Latinoamérica, a través de políticas públicas a favor de las mujeres y niñas.



La inauguración fue realizada por Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y asistieron Minerva Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México; María-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres; Enrique Javier Ochoa Martínez, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; así como Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres del Estado de México y José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).