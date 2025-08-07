Impulsa Delfina Gómez el bienestar de 3 mil 500 mujeres del sur del EdoMéx

SAN SIMÓN DE GUERRERO, Estado de México.– Con el objetivo de mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las mujeres mexiquenses, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez integró a 3 mil 500 nuevas beneficiarias del sur del Estado de México al Programa Mujeres con Bienestar, que ofrece apoyo económico y servicios integrales para su desarrollo personal y familiar.



En esta ocasión, la entrega de tarjetas fue para las mexiquenses de Tejupilco, Tlatlaya, Amatepec, Temascaltepec, San Simón de Guerrero, Almoloya de Alquisiras, Luvianos, Valle de Bravo, Amanalco, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Sultepec, Texcaltitlán, Zacazonapan y Zacualpan.



Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, destacó que es tiempo de mujeres, por lo cual mediante este programa se les otorgan herramientas que propicien oportunidades de superación personal.



Señaló que, desde la creación de este esquema, se han logrado importantes transformaciones de vida, ya que además del apoyo de 2 mil 500 pesos bimestrales, les permite atender su salud física y emocional, concluir sus estudios y contar con el respaldo del Gobierno estatal que tiene como objetivo procurar su desarrollo integral.



Además, el funcionario entregó de forma simbólica despensas del programa Alimentación para el Bienestar, dirigido a las mexiquenses de 50 a 64 años; así como sillas de ruedas y andaderas de Servir para el Bienestar en apoyo a mexiquenses con discapacidad que viven en condición de pobreza.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México fortalece a las familias con apoyo a los más desprotegidos, priorizando su bienestar para dignificar sus condiciones de vida.