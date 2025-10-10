Impulsa Delfina Gómez, la estrategia ’territorios de Justicia’ para proteger a la niñez del Estado de México

La estrategia inicia en La Paz y llegará a los 24 municipios con mayores niveles de marginación, bajo cuatro ejes prioritarios —educación, salud, bienestar y protección— se fortalecerán los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA)

Gobierno
Octubre 10, 2025 09:08 hrs.
Gobierno
Redacción › todotexcoco.com

LA PAZ, Estado de México.– Con el objetivo de garantizar entornos seguros y oportunidades reales para NNA, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en marcha la estrategia ’Territorios de Justicia’, mediante la cual el Gobierno del Estado de México llevará servicios, apoyos y actividades integrales a comunidades con mayores índices de vulnerabilidad.

Impulsada por la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), esta acción reúne a 18 dependencias estatales y organizaciones civiles para brindar atención directa a infancias, adolescencias y familias.

Mónica Chávez Durán, titular de SeMujeres, señaló que las jornadas permitirán escuchar, orientar y acompañar a las y los menores en temas de educación, salud, convivencia y autocuidado. ’Necesitamos que nuestras NNA crezcan libres de violencia, con respeto e igualdad. Es responsabilidad de todas y todos garantizarlo’, afirmó.

La estrategia se articula bajo cuatro ejes: Educación con escuelas dignas y seguras; Salud, mediante acceso a alimentación de calidad; Bienestar, con espacios de participación para NNA; y Protección, para asegurar una vida libre de violencias.

Las actividades incluyen dinámicas lúdicas, talleres de crianza positiva y acompañamiento psicológico y comunitario.

Con ’Territorios de Justicia’, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de cuidar, escuchar y proteger a cada NNA mexiquense, colocando a la infancia en el centro de la transformación social.

