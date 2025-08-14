Impulsa GEM a jóvenes deportistas con apoyos económicos en juegos panamericanos

El Estado de México es la entidad que más atletas aporta a la Delegación Nacional, con 37 competidores en 11 disciplinas

Impulsa GEM a jóvenes deportistas con apoyos económicos en juegos panamericanos
Gobierno
Agosto 14, 2025 16:26 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

ZINACANTEPEC, Estado de México. – El Gobierno del Estado de México entregó apoyos económicos a los 37 atletas mexiquenses que participan en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se llevan a cabo del 9 al 23 de agosto en la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.

Los recursos, entregados a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y del Instituto del Deporte del Estado de México, están destinados a cubrir los gastos personales de las y los representantes de la entidad, quienes competirán en 11 disciplinas en busca de avanzar rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que esta competencia marca el inicio del ciclo olímpico.

En esta segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, el Estado de México es la entidad que más deportistas aporta a la Delegación Nacional, en disciplinas como atletismo, ciclismo, gimnasia, handball, hockey sobre pasto, natación, natación artística, patinaje sobre ruedas, remo, rugby y taekwondo.

La administración estatal reconoce que, detrás de cada atleta, hay una familia, un entrenador y un equipo de trabajo. Por ello, este año se otorgarán estímulos económicos tanto a las y los atletas que obtengan medalla, como a sus entrenadores.

Con estas acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reafirma su compromiso de impulsar a los atletas mexiquenses, brindándoles las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Impulsa GEM a jóvenes deportistas con apoyos económicos en juegos panamericanos

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.