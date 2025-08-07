Impulsa GEM soberanía alimentaria con alianza científica y tecnológica con el Colegio de Postgraduados

TEXCOCO, Estado de México. – La Secretaría del Campo del Estado de México firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Postgraduados (COLPOS) Campus Montecillo, sumando capacidades científicas y tecnológicas al desarrollo agrícola estatal.



Con esta alianza, se pondrán en marcha proyectos de investigación aplicada, capacitación para servidores públicos, intercambio de tecnología y publicaciones conjuntas, todo con el objetivo de elevar la productividad y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.



Durante la firma del acuerdo, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo destacó que se debe trabajar con mayor énfasis en los cultivos que garanticen la soberanía alimentaria. Precisó que este convenio permite coordinar esfuerzos, compartir tecnología y transformar el conocimiento en resultados concretos para el campo.



En representación del COLPOS, Mauricio Iván Andrade Luna, encargado de despacho coincidió en que al unir esfuerzos entre instituciones, se cumple la misión de COLPOS con las comunidades rurales.



Este acuerdo responde al compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez con el bienestar rural y está alineado con el Plan México impulsado por el Gobierno Federal, que prioriza la soberanía alimentaria como política nacional.