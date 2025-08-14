Impulsa secretaría del medio ambiente uso de bolsas ecológicas en el Estado de México

METEPEC, Estado de México. – Con la campaña ’Salvemos el planeta’, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) del Estado de México promueve la sustitución de bolsas plásticas de un solo uso por bolsas de tela reutilizables, como parte de sus políticas públicas de sostenibilidad orientadas a mejorar el medio ambiente en las comunidades.



Desde su inicio en julio pasado, la dependencia que dirige Alhely Rubio Arronis ha distribuido más de cuatro mil 700 bolsas de tela entre niñas, niños, jóvenes, familias y organizaciones civiles.



La entrega se realiza en las oficinas de la SMAyDS, ubicadas en Ex Rancho San Lorenzo, Conjunto SEDAGRO s/n, Edificio Central, Metepec, donde la ciudadanía puede llevar bolsas plásticas para canjearlas por una ecológica. Esta acción también se lleva a cabo en eventos y actividades de verano organizados por la dependencia.



Las bolsas que entrega la SMAyDS están elaboradas con material textil, son resistentes y reutilizables; además, están diseñadas para colorearse y decorarse, lo que las convierte en una herramienta educativa y recreativa atractiva para niñas, niños y jóvenes.



Asimismo, se desarrollan actividades de sensibilización en las que la ciudadanía aprende la diferencia entre basura y residuo, la correcta separación de orgánicos, reciclables y no reciclables, así como la importancia de sustituir las bolsas de plástico por alternativas ecológicas.



La dependencia recuerda que una bolsa plástica puede tardar hasta 500 años en degradarse, lo que significa que, tras unos minutos de uso, continuará contaminando el planeta durante generaciones.



Por ello, la SMAyDS exhorta a la población a llevar sus propias bolsas para las compras, rechazar las plásticas cuando no sean necesarias y reutilizar las que ya se tengan, con el objetivo de reducir los residuos sólidos urbanos y fomentar la conciencia ambiental.