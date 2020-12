Impulsan ejidatarios el proyecto ’Puerto Papanoa’, como detonador de desarrollo económico

Suena interesante cuando es la sociedad civil la que se organiza para proponer esquemas de desarrollo económico que beneficien a su región.

Es el caso de los ejidatarios de Tecpan de Galeana, quienes han lanzado un importante proyecto de infraestructura portuaria comercial, con la idea de que el estado no solo dependa del turismo ni de los apoyos sociales del gobierno federal.

El proyecto denominado ’Puerto Papanoa’, que ya cuenta el visto bueno de inversionistas dispuestos a ser parte de ese detonante económico, generaría empleos directos e indirectos, gracias a la comercialización de mercancías de distinta naturaleza.

Para hacer posible este proyecto, ya se cuenta con el visto bueno del presidente municipal de Tecpan y del presidente del Comisariado Ejidal de Papano, quien estuvo en una conferencia de prensa en Acapulco, donde informaron a los medios de comunicación que sus tierras poseen certeza jurídica para poder hacer realidad este plan.

Explicaron que faltan los estudios de factibilidad y que van a solicitar el apoyo del gobierno federal para que voltee a mirar al estado de Guerrero y les ayude a hacer realidad este ’sueño’.

Julio Santos García, asesor del proyecto, explicó que el "Proyecto Papanoa" está arrancando desde abajo, con los ejidatarios y con pláticas con grandes inversores, que han querido invertir en el estado desde hace años, pero las condiciones no lo habían permitido.

Sin embargo, hoy las tierras ya cuentan con certeza jurídica gracias a su regularización, y que legalmente pueden cambiar de régimen, para ser propiedad privada, y con eso se les daría seguridad a los inversionistas.

La Autopista del Sol que conecta con la Ciudad de México, la conexión con Puebla y Veracruz, la ampliación de la carretera Acapulco–Zihuatanejo, la construcción del libramiento, hace factible detonar esta zona para la instalación del puerto, señaló Santos García.

Sin duda, este proyecto es ambicioso, pero de conseguirse representará un cambio cultural en la población del municipio de Tecpan y de los ejidatarios de Papanoa, porque ya no estarán en espera de las dádivas de los gobierno, sino que serán impulsores de su propio desarrollo económico.