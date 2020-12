Impulsan estrategia para el bienestar y protección animal

VERÓNICA MARTÍNEZ IMPULSA ESTRATEGIA PARA EL BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL.



Propone que las asociaciones dedicadas al cuidado de animales de compañía puedan recibir donativos deducibles de impuestos.



Con el objetivo de atender la sobrepoblación de animales en abandono a nivel nacional, la Senadora Verónica Martínez García propuso que las asociaciones que tengan por objeto social la protección y el bienestar animal puedan recibir donativos deducibles de impuestos, lo que les permitiría recibir apoyos económicos o en especie.



De acuerdo con estimaciones del INEGI, en México hay aproximadamente 18 millones de perros, de los cuales solamente el 30 por ciento tiene propietario y el resto permanecen en las calles, lo que de acuerdo con la legisladora, deriva en un problema de salud pública al aumentar el riesgo de propagación de enfermedades entre los animales y la población.



’Al no haber políticas públicas sanitarias eficaces que atiendan esta problemática, es que debe forzarse la operación de las organizaciones dedicadas a la protección a la protección y bienestar animal, quienes además de contribuir a reducir este tipo de situaciones, les dan un trato digno a los animales rescatados.’, puntualizó la Senadora.



De no contar con los recursos suficientes, el alcance de su trabajo es muy limitado, ya que para su correcta operación las organizaciones deben sustentar la compra de alimento, medicamentos; campañas integrales, medio de transporte, pago de nóminas, médicos veterinarios, gastos corrientes además del inmueble donde puedan albergar a los animales rescatados.



Esta iniciativa busca atender un problema de salud pública y por otro, respaldar a las organizaciones sin fines de lucro dedicadas al bienestar y protección animal.



’Todos hemos visto en las calles, perros y gatos desprotegidos, perdidos, abandonados y hambrientos. La omisión y negación no resuelve el problema; ayudar a quien contribuye a solucionarlo, sí.’, concluyó Verónica Martínez.



Anteriormente Martínez García había presentado ante el Senado de la República una iniciativa en materia de protección animal, y se comprometió a continuar la lucha para buscar el bienestar de las mascotas de compañía.