ACOLMAN, Estado de México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México reafirmaron su compromiso de impulsar y dar continuidad a los programas de Bienestar y en materia de Educación para el Estado de México, toda vez que los recursos públicos están garantizados para el año 2024.



’Cada día, Señor Presidente, vemos su compromiso reflejado en obras y acciones que nos muestran su habilidad para administrar y su visión de apoyo a la gente. Cada vez que nos visita en el Estado de México, no podemos dejar de reconocer esa energía y esas muestras de cariño hacia los mexiquenses’, reconoció la Mandataria estatal.



Durante su intervención, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay que preocuparse en el 2024, porque el presupuesto para los programas sociales ya está garantizado.



’Este año ya están los recursos en el presupuesto y hacia adelante no hay que preocuparse porque todo pinta muy bien, este año ya está garantizado el presupuesto, que nos alcanza, porque que la fórmula es no permitir la corrupción’, afirmó el Mandatario Federal.



López Obrador destacó que, en Acolman, 8 mil 717 adultos mayores reciben la pensión del Programa Adultos Mayores; además 504 jóvenes se benefician del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 2 mil 165 estudiantes de educación básica seguirán recibiendo mil 840 pesos bimestrales.



Asimismo, adelantó que el Tren Suburbano que recorrerá del Aeropuerto Internacional ’Felipe Ángeles’ a Buenavista será inaugurado en junio de este año.



En el evento realizado en la Unidad Deportiva Acolman "Mario Vázquez Raña", después de realizar un recorrido de supervisión del Tren Suburbano, tramo Lechería-AIFA, la Maestra Delfina Gómez reconoció los programas que el Presidente López Obrador ha afianzado en más de cinco años de Gobierno, bajo la premisa de ’Por el bien de todos, primero los pobres’.



’Venimos de una jornada de supervisión del Tren Suburbano en su tramo Lechería al AIFA, fue un encuentro muy productivo en el que pudimos constatar los avances de esa importante obra que nos permitirá ofrecer a la gente un servicio de transporte seguro y rápido al Aeropuerto ’Felipe Ángeles’’, mencionó la Gobernadora.



Gómez Álvarez agregó que, entre las acciones a favor de los más vulnerables en el Estado de México, están las pensiones para el Bienestar de los adultos mayores y para las personas con discapacidad con cobertura universal; el Programa ’La Escuela es Nuestra’, ’Jóvenes Construyendo el Futuro’ y muchos otros.



’En este evento tan importante celebramos los resultados y avances de los Programas para el Bienestar y reafirmamos nuestro compromiso con una agenda social amplia y atenta a las condiciones y necesidades de la ciudadanía’, externó la titular del Ejecutivo estatal.



Ante unos 4 mil asistentes la Gobernadora Delfina Gómez enlistó los programas que ha puesto en marcha en poco más de tres meses de su administración. Recordó que en diciembre pasado inició la entrega de la tarjeta ’Mujeres con Bienestar’, beneficiando a 400 mil mujeres mexiquenses; resaltó la entrega de títulos de propiedad a campesinos y ejidatarios y reiteró que continuará con la basificación de maestros en la entidad mexiquense.



’Durante el mes de diciembre iniciamos la entrega de la Tarjeta ’Mujeres con Bienestar’ en el Estado de México y que se han beneficiado a 400 mil mujeres en nuestro estado. Éste es un compromiso que tomamos muy en serio, partiendo del ejemplo que usted nos ha dado y la indicación que nos dio de atender a los más necesitados’, agregó la Mandataria estatal.



En este evento estuvieron, por parte del Gobierno de México: Leticia Ramírez Amaya, Secretaria de Educación Pública; Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Marath Baruch Bolaños López, Secretario del Trabajo y Previsión Social; Carlos Torres Rosas, Coordinador General de Programas para el Bienestar; el General Salvador Fernando Cervantes Loza, Director General de Ingresos de la Secretaría de la Defensa Nacional; Juan Pablo De Botton Falcón, Subsecretario de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.



Además de Edna Elena Vega Rangel, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, responsable del Programa de Vivienda; Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Director General del Banco del Bienestar; Abraham Vázquez Piceno, Coordinador Nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez; Pamela López Ruiz, Directora General del Programa la Escuela es Nuestra, y Rigoberto Cortés Melgoza, Presidente Municipal de Acolman.