Impulsan ’trenzaton 2025’ para donar 500 pelucas a niñas, niños y adolescentes con cáncer

Octubre 09, 2025
08:30 hrs.
Redacción › todotexcoco.com
TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, lanzó el ’Trenzatón 2025’, una campaña que busca donar 500 pelucas oncológicas a niñas, niños y adolescentes que enfrentan el cáncer, con el apoyo solidario de las y los mexiquenses.
Con la coordinación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), presidido por Karina Labastida Sotelo, y el trabajo conjunto con las asociaciones AMANC, México Sonríe y Amoxkalli, esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno estatal con el bienestar, la empatía y la salud emocional de las familias mexiquenses.
’La solidaridad también transforma vidas. Una trenza puede devolver una sonrisa y renovar la esperanza’, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al invitar a sumarse a esta noble causa.
*La meta: 500 pelucas y miles de sonrisas*
Para confeccionar cada peluca se requieren entre 20 y 25 trenzas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de octubre, cuando se realizará un evento masivo en el Teatro Morelos de Toluca para celebrar la generosidad de todas las personas participantes.
*Cómo donar*
• En niñas y niños: longitud mínima de 10 centímetros.
• En adultos: longitud mínima de 20 centímetros.
• Se acepta cabello natural o teñido (con tonalidad uniforme), lacio, ondulado, rizado o con canas.
• No se recibe cabello en capas ni maltratado.
• El cabello deberá entregarse trenzado o en cola de caballo, bien sujeto con ligas, dentro de una bolsa tipo Ziploc, junto con una nota que incluya nombre, teléfono y correo electrónico de la persona donante.
*Centros de acopio DIFEM (lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas):*
• Dirección General DIFEM: Paseos Colón y Tollocan S/N, Col. Isidro Fabela, Toluca. Tel. 722 217 3900.
• Procuración de Fondos: Puerto de Palos 211, Col. Isidro Fabela, Toluca. Tel. 722 212 0821 y 722 212 3468.
• Oficinas ’El Ranchito’: José Vicente Villada 451, Col. Francisco Murguía, Toluca. Tel. 722 930 6440 y 722 930 6442.
Habrá también módulos itinerantes en plazas públicas y espacios comunitarios, que se anunciarán en las redes oficiales del DIFEM:
Facebook: DIFedomex, X: @DIFEM_ e Instagram: @difem
Con el ’Trenzatón 2025’, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con el poder de servir, demostrando que la empatía y la solidaridad también son políticas públicas.