Impulsan ’trenzaton 2025’ para donar 500 pelucas a niñas, niños y adolescentes con cáncer

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, lanzó el ’Trenzatón 2025’, una campaña que busca donar 500 pelucas oncológicas a niñas, niños y adolescentes que enfrentan el cáncer, con el apoyo solidario de las y los mexiquenses.



Con la coordinación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), presidido por Karina Labastida Sotelo, y el trabajo conjunto con las asociaciones AMANC, México Sonríe y Amoxkalli, esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno estatal con el bienestar, la empatía y la salud emocional de las familias mexiquenses.



’La solidaridad también transforma vidas. Una trenza puede devolver una sonrisa y renovar la esperanza’, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al invitar a sumarse a esta noble causa.



*La meta: 500 pelucas y miles de sonrisas*



Para confeccionar cada peluca se requieren entre 20 y 25 trenzas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 24 de octubre, cuando se realizará un evento masivo en el Teatro Morelos de Toluca para celebrar la generosidad de todas las personas participantes.



*Cómo donar*



• En niñas y niños: longitud mínima de 10 centímetros.

• En adultos: longitud mínima de 20 centímetros.

• Se acepta cabello natural o teñido (con tonalidad uniforme), lacio, ondulado, rizado o con canas.

• No se recibe cabello en capas ni maltratado.

• El cabello deberá entregarse trenzado o en cola de caballo, bien sujeto con ligas, dentro de una bolsa tipo Ziploc, junto con una nota que incluya nombre, teléfono y correo electrónico de la persona donante.



*Centros de acopio DIFEM (lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas):*



• Dirección General DIFEM: Paseos Colón y Tollocan S/N, Col. Isidro Fabela, Toluca. Tel. 722 217 3900.

• Procuración de Fondos: Puerto de Palos 211, Col. Isidro Fabela, Toluca. Tel. 722 212 0821 y 722 212 3468.

• Oficinas ’El Ranchito’: José Vicente Villada 451, Col. Francisco Murguía, Toluca. Tel. 722 930 6440 y 722 930 6442.



Habrá también módulos itinerantes en plazas públicas y espacios comunitarios, que se anunciarán en las redes oficiales del DIFEM:

Facebook: DIFedomex, X: @DIFEM_ e Instagram: @difem



Con el ’Trenzatón 2025’, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con el poder de servir, demostrando que la empatía y la solidaridad también son políticas públicas.