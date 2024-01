SAN FELIPE DEL PROGRESO, Estado de México.- ’La transformación educativa que impulsa el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se construye desde el corazón de nuestros pueblos originarios para lograr una verdadera inclusión’, destacó Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, luego de realizar un recorrido por escuelas de educación básica y superior en este municipio.



El encargado de la política educativa visitó la Escuela Secundaria Técnica No. 22 "Lauro Millán Mejía", ubicada en la comunidad de Santa Ana Nichi, donde fue recibido con un tradicional ritual indígena mazahua.



’Seguimos recorriendo las escuelas para atender de manera directa sus necesidades; más territorio, menos escritorio, como instruyó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez’, dijo.



El Secretario recalcó la importancia de fortalecer el trabajo de preservación de las lenguas originarias y fomentar el orgullo cultural entre los estudiantes: ’nuestra identidad cultural es la fuerza que nos hace crecer como Estado de México; la lengua mazahua tiene un significado profundo y auténtico, distinto al castellano, en mazahua las palabras que manejan salen del alma, salen del corazón’.



Hernández Espejel mencionó que la Nueva Escuela Mexicana pone a la comunidad en el centro de la educación y atiende a la población indígena a través de una educación que toma en cuenta su diversidad, cosmovisión, riqueza cultural y lingüística.



En ese sentido, señaló que la resignificación de la educación indígena es clave para poder abatir el rezago sistemático y consolidar la transformación educativa, atendiendo las condiciones específicas de los alumnos y no que ellos se limiten y adapten a un sólo tipo de oferta educativa.



’Para atender la diversidad cultural es necesario resignificar la educación indígena con una atención adaptada a sus necesidades y contextos específicos, no a la inversa’.



Posteriormente, el titular de la SECTI recorrió las escuelas primarias ’Venustiano Carranza’ y "Tierra y Libertad’, así como la escuela de Educación Inicial ’JICHI YUO RIN XOÑATRO’; también recorrió el Centro Ceremonial Mazahua, subrayando su papel esencial para el desarrollo, la educación y la preservación de la cultura de esta comunidad.



La gira de trabajo concluyó con una explicación de los talleres de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), primera en su tipo en el país, donde se celebró la ceremonia tradicional de saludo a los cuatro rumbos frente a la Clínica de Salud Intercultural.



Ahí visitó las diferentes áreas como Estimulación Temprana, Sala de Partos, Quirófano, Área de habilidades clínicas, Rayos X y Rehabilitación. En el Edificio de Talleres estuvo en las áreas de Arte y Diseño, Escultura y Maderas, Joyería y Metales, Gráfica y Cerámica, así como en las Cabinas de Radio, el Centro de Enseñanza e Investigación en Lengua y Cultura, Centro de Certificación y el Estudio de Televisión.