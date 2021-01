Impulsará SEMUJER, SEDESOL y DIF Guerrero campaña de sensibilización contra violencia a mujeres adultas mayores

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 20 enero 2021.-La Secretaría de la Mujer junto con la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF Guerrero impulsaran una campaña de prevención de la violencia contra mujer adulto mayor, toda vez que en tiempos de pandemia, han sido las más violentadas.



La titular de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, Mayra Gloribel Martínez Pineda, anunció que el gobierno del estado preocupado por los derechos humanos de las personas y sobre todo de las mujeres, ha impulsado una campaña de concientización para acabar con la violencia hacia la mujer, pero en este caso, se enfocará a la violencia que sufren las adultas mayores, quien se han convertido en las cuidadoras tanto de sus hijos y nietos, además de ser muchas veces las que aportan dinero a la familia.



En entrevista a medios de comunicación, Mayra Martínez informó que el DIF Guerrero a través de su Presidenta Mercedes Calvo de Astudillo está impulsando una campaña a través de las redes sociales para dar a conocer a través de infografías, la violencia que se pudiera generar contra las abuelitas, quienes por estar en el hogar y recluidas ante la pandemia por COVID, están siendo violentadas por sus familias.



Declaró ’Fue el DIF Guerrero que nos convocó a la Semujer y a la Secretaría de Desarrollo Social para que a través del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, estemos emprendiendo esta campaña de concientización a través de imágenes con mensajes fuertes, pero reales de lo que está pasando con las mujeres adultas mayores; es importante decirles a las familias que no se les debe de agredir, ni insultar, mucho menos exigir dependencia económica, tenemos que hacer visible esta situación que lamentablemente se está dando más en estos tiempos de pandemia, donde ellas están en su casa convirtiéndose en cuidadoras del hogar’.







Lamentó que muchas veces, las familias no piensan en las abuelitas, que por ser jubiladas o amas de casa, tienen que soportar agresiones, sin pensar en sus propios padecimientos de salud o situaciones psicológicas ante el confinamiento en el que ahora viven.



Dijo ’La pandemia por COVID pide que cuidemos a las personas que representan un mayor riesgo que son los adultos mayores, pero esto en vez de ayudarles, vemos lamentablemente que ahora las mujeres adultas, son las principales violentadas, se supone que ellas no salen de sus casas para no arriesgarse a un contagio, pero vemos que están sufriendo más en sus hogares’.



La Secretaria de la Mujer afirmó que la sociedad necesita que se les hable fuerte y directo, por ello, la campaña para acabar con la violencia contra las mujeres adultas, será permanente para recordar la no agresión.



Comentó ’Hay una violencia psicológica fuerte, las personas adultas mayores entre más envejecen más descarga de frustración padecen y si le sumamos que hay poco acceso a los servicios de salud, pues poco se ayuda para terminar con dicha violencia’.



Hizo un llamado a las mujeres adultas mayores a denunciar si sufren de violencia, pidiéndoles llamar al 911, para que las canalicen a las áreas de atención, donde la Semujer las dirige a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, y Sedesol al Igatipam, pero su la agresión es física, tendrían que recurrir a los ministerios públicos para que intervenga la Fiscalía General del Estado.



Mayra Martínez Pineda recalcó que la violencia contra la mujer adulta mayo debe de evitarse, por ello pide sensibilidad en las familias para no agredirlas, ’recordemos que todas las mujeres merecemos vivir con dignidad’.