Impulsarán degustación de café Chapingo en la feria nacional de la cultura rural

En el marco de la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR), los visitantes podrán apreciar el café de especialidad marca Chapingo: su origen, notas aromáticas y cualidades en taza que lo distinguen; degustar una serie bebidas preparadas a base de este grano (también conocido como oro negro) y conocer las aportaciones de la ciencia en la diversificación productiva de cafetales y la multifuncionalidad del grano de montaña más allá de su consumo humano.



Lo anterior forma parte de la propuesta de participación del Centro Académico Regional Sede Huatusco (CAR-Huatusco), Veracruz, en la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural que tendrá lugar del 2 al 12 de octubre, en Texcoco, Estado de México, con un homenaje a los estados de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, así como a la recuperación de las culturas de los pueblos totonaco, xi’úi (pame) y tepehua.



La XXX Feria Nacional de la Cultura Rural mostrará los saberes productivos y agroecológicos de los pueblos originarios, las danzas, la música, la gastronomía, las artesanías e indumentarias de los 32 estados de la República Mexicana. Como cada año el CAR-Huatusco se hace presente la FNCR pero que esta vez intensifica su propuesta al ser Veracruz uno de los estados homenajeados.



Este año, los organizadores de la FNCR preparan un nuevo pabellón sorpresa que se unirá a los ya tradicionales pabellones: Artesanal, Gastronómico, Pecuario, Agrícola, Emprendimiento e Institucional; además del Escenario Universitario. Por su parte, el Centro Académico Regional Huatusco se encontrará en los pabellones Agrícola e Institucional.



De acuerdo con el Dr. Josué Alvarado Sánchez, Subdirector del Centro Académico Regional Sede Huatusco, ’además del barismo y el despliegue de mesas de catación de café, se darán a conocer algunos resultados de investigación de diversos productos y se desarrollarán ponencias sobre el potencial de los cafetales para la mitigación al cambio climático, a través del almacenamiento de carbono, la conservación de la biodiversidad y la recarga de agua el subsuelo, entre otros beneficios que ofrece la multifuncionalidad del café.



’Dentro de los cursos y actividades extracurriculares que se realizan en el programa de Ingeniería en Gestión de Redes Agroalimentarias (IGRA), el Centro Académico Regional cuenta con una fuerte actividad en temas de cafeticultura integrando la producción agroecológica, la transformación, la gestión de la calidad y el comercio justo’.



El CAR-Huatusco, productor del café marca Chapingo, atiende a las infancias y juventudes, con el propósito de fomentar el relevo generacional de los actores de la cafeticultura nacional. Además, desde el año 1990 realiza el curso ’Cafeticultura Integral Sustentable en México’, dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado, así como a técnicos y productores cefetaleros, explicó el Dr. Josué Alvarado Sánchez.



Durante su participación en la XXX Feria Nacional de la Cultura Rural, el CAR-Huatusco expondrán diversas publicaciones y los productos que se generan dentro de las funciones sustantivas que se realizan en el CAR-Huatusco.



El 7 de octubre, a las 13:00 horas, se presentará la propuesta ’Banco de Germoplasma de Café y Mejoramiento Genético: Proyecto Estratégico para la Cafeticultura Mexicana’. Este trabajo da cuenta de cómo el Centro Académico Regional de Huatusco se ha consolidado como un referente en la conservación y el aprovechamiento de la diversidad genética del café.



Además, permite a la institución integrarse a redes de investigación nacionales e internacionales, en alianza con organismos de gran prestigio como el World Coffee Research (WCR) y el Grupo de Investigación de Sechium edule en México (GISEM), fortaleciendo así la innovación científica aplicada a los sistemas productivos del país.



La FNCR es el resultado de una valiosa colaboración entre el estudiantado a través de la Coordinación de Asociaciones de los Estados (CAE) y la administración central de la universidad, en alianza con las secretarias de cultura de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México.



La programación completa podrá ser consultada en los canales oficiales de la Universidad Autónoma Chapingo y de la Feria Nacional de la Cultura Rural. La entrada a la FNCR tendrá un costo de $60 pesos para público en general y $30 pesos para personas con discapacidad, adultos mayores y docentes con credencial vigente. El estacionamiento tendrá un costo de $100 pesos para autobuses, $50 pesos para autos y $35 pesos para motocicletas.



