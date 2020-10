Impulso a campesinos de Tula, compromiso de Manuel Hernández



Para lograr un desarrollo sustentable en el municipio de Tula, Manuel Hernández Badillo, candidato a presidente municipal por la candidatura común PAN-PRD, planteó tres propuestas, de las cuales, dos están dirigidas al impulso del campo.



Al respecto, el aspirante precisó que del centro al occidente del municipio, donde una de las principales actividades económicas es el campo, existe una concesión de agua de manantial que puede ser utilizada para regar más de mil 500 hectáreas.



Sin embargo, dijo que no ha existido la inversión necesaria por parte del gobierno federal, estatal y municipal, para llevar a cabo dicho proyecto, por lo que uno de sus compromisos será impulsar la gestión necesaria para que los canales por donde circula el agua sean revestidos y así aprovechar de la mejor manera ese vital líquido.



De igual forma, se comprometió a apoyar a los campesinos de la zona norte del municipio para que utilicen nuevas tecnologías y tengan mejores frutos y resultados en sus siembras; por ejemplo, a través de sistemas de riego por goteo, lo que les ayudará a tener una mayor rentabilidad en el cultivo de sus parcelas.



Por otra parte, indicó que exigirán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que utilice nuevas tecnologías en la generación de energía, ya que actualmente usa combustóleo que genera una alta contaminación no solo para la región, sino incluso para lugares vecinos.



"En días pasados cuando se dio el confinamiento a raíz de la pandemia, resulta que la Ciudad de México recibió grandes cantidades de contaminación generada desde la Comisión Federal de Electricidad, lo cual nos preocupó porque si llegó hasta la Ciudad de México, que no pasará con todos los que vivimos en esta periferia", recalcó.



Finalmente, Hernández Badillo hizo un llamado a la ciudadanía de Tula para confiar en su proyecto de gobierno y conocer el resto de sus propuestas de campaña, conscientes de que es una persona que conoce su municipio y sus necesidades, pero sobre todo, que sabrá trabajar para cumplir a la gente.