Impulsó Héctor Astudillo más y mejores escuelas para el desarrollo de los guerrerenses

En el marco de los cinco años de su administración, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores resaltó el trabajo que se ha realizado en el tema de las escuelas, mediante la construcción, reconstrucción, remodelación e intervención en 2 mil 700 inmuebles a lo largo y ancho del territorio guerrerense. Con ello se busca impulsar el desarrollo de los estudiantes a través de más y mejores oportunidades.



Desde esta perspectiva, se ha atendido en promedio a 1.4 escuelas por día, garantizando con ello el acceso a la educación para miles de estudiantes de todos los niveles. Detalló que a raíz del sismo del 2017, se dio particular atención a la zona Centro y Norte, que fueron las más afectadas por este fenómeno natural.



Adicionalmente se han realizado diversas obras en otras regiones del estado, como son la Escuela Secundaria Federal Número 1, una de las más emblemáticas y tradicionales de Acapulco, la cual adelantó, será entregada en su totalidad el próximo lunes. Dijo que la llegada de la pandemia no ha sido un obstáculo para poder seguir impulsando la construcción de más y mejores instalaciones educativas.



’Sabemos que no hay clases, la pandemia nos tiene todavía en circunstancias de cuidado, pero cuando la pandemia pase y se tenga que regresar a las aulas, va a haber muchas escuelas que se están terminando y que son nuevas’, refirió.



Entre las escuelas beneficiadas mencionó la obra de la Escuela Secundaria Plan de Iguala, mejor conocida como ESPI, ubicada en el centro de la ciudad cuna de la Bandera. También la Escuela Secundaria Federal Antonio I. Delgado, de Chilpancingo; la Universidad Tecnológica de la Costa Grande en Petatlán; el Instituto Tecnológico de la Tierra Caliente, en Pungarabato; la primaria Lázaro Cárdenas, de Tlapa; la Escuela de Derecho y la Escuela de Ciencias Contables, ambas ubicadas en Acapulco y que son pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), así como la Preparatoria de Cruz Grande de la UAGro, sólo por mencionar algunas.



