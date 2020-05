IMSS da de alta a tres de los primeros pacientes con Covid-19

Tres de las primeras personas contagiadas por Covid-19 al inicio la epidemia en el país y que permanecieron en aislamiento domiciliario, fueron dados de alta de alta de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 03 en la zona norte de la Ciudad de México.



Las tres personas permanecieron con vigilancia vía telefónica por parte del personal de salud de la unidad médica por si era necesario su internamiento, señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante un comunicado.



Una de estas personas es Roberto, quien comenzó con los síntomas un fin de semana de abril y sin saber que estaba contagiado de COVID-19, el lunes fue a trabajar. Ya con dolor de cabeza, cuerpo cortado, garganta reseca, fiebre y presión arterial alta acudió al Hospital de Infectología Dr. Daniel Méndez Hernández.



Ahí permaneció internado por tres días; sin embargo, el seguimiento médico fue en la UMF No. 03 donde lo mandaron a aislamiento domiciliario por 10 días.



En el caso de Raúl, uno de los primeros pacientes registrados en la Ciudad de México, sus síntomas comenzaron el pasado 8 de marzo con malestar en el cuerpo, fiebre y dolor de cabeza. ’En ese lugar me aislaron, hicieron la prueba y explicaron sobre qué era la enfermedad’, dijo.



Por su parte, Nancy se contagió durante el inicio de la pandemia cuando no se conocía quién portaba o no la enfermedad. Comenzó con dolor de cabeza, malestar general, molestia del cuerpo, escurrimiento nasal y dolor de garganta.



Una vez confirmada, la mandaron a su casa donde debía permanecer en aislamiento. Actualmente se encuentra bien de salud y ya se reincorporó a laborar.



Cuando las personas acuden a dicha unidad de salud, explicó la Institución, son metidos a un cuestionario y ya en el módulo del Triage Respiratorio se les da atención con un especialista.



Forbes