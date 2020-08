IMSS información sobre una posible reinfección de COVID-19 en México

Un par de meses atrás esta residente se expuso no laboralmente a una persona enferma, por lo que no usaba equipo de protección personal, y actualmente no ha tenido sintomatología.



Se han tomado muestras para investigar si es portadora asintomática, lo cual pudiera explicarse por una reinfección; se esperan resultados del Laboratorio Central de Epidemiología del IMSS para su confirmación.



El Instituto Mexicano del Seguro Social dará seguimiento a este caso como parte de sus acciones frente a la emergencia sanitaria.