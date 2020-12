IMSS pide parar cadena de contagios COVID-19; qué es y cómo hacerlo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo este domingo un exhorto a la ciudadanía, a través de la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la división de Programas de Enfermería, quien llamó a celebrar fiestas decembrinas sólo con las personas que habitan bajo el mismo techo, esto, a fin de reducir la cadena de transmisiones y probables muertes a causa del coronavirus (COVID-19).



Una cadena de transmisiones es la secuencia compuesta por elementos que intervienen en la diseminación de una enfermedad.

Identificar tempranamente esos elementos hace que se reduzcan las posibilidades de infección, cortando así la cadena de transmisiones.

Una cadena de transmisiones se da a través de saliva, mucosas y contacto con otras secreciones corporales que podrían contagiar la enfermedad.



En un video de apenas un minuto de duración, Fabiana Maribel Zepeda Arias, quien en múltiples ocasiones ha sido especialista del IMSS invitada a conferencias de prensa diarias de la Secretaría de Salud (SSa), encabezadas por Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que ’llegó diciembre, y con él, momentos de celebración’ y alegría; sin embargo, aclaró que la pandemia del COVID-19 orilla a nuevos métodos de prevención:



’Bajo contexto de la pandemia por COVID-19, (las fiestas de diciembre) toman mayor relevancia porque este (2020) redescubrimos nuevas formas de festejar, de entusiasmarnos y compartir. El 2020 nos enseñó a valorar lo que es realmente importante: salud, familia y bienestar. Hemos llegado casi al final de este año, pero no de la pandemia’.



Fabiana Maribel Zepeda Arias, enfermera del IMSS.

Tras ello, la experta del IMSS sugirió:



Pasar fiestas de diciembre sólo con las personas que habitan en la misma casa.

Sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos y respetar la cuarentena.

Además, retomó el tema del estornudo y tosido ’de etiqueta’, mismos que se deben hacer en el ángulo interior del codo, y solicitó no compartir objetos de uso personal: ’No te confíes. Ayúdanos. Nosotros, como personal de salud (en el IMSS), seguimos salvando vidas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos’. El confinamiento es una herramienta que ayuda a cortar los contagios de COVID-19.



Sugerencias para fiestas en diciembre

Si, ignorando las sugerencias de las autoridades sanitarias, asistes a fiestas o aglomeraciones de cualquier tipo en diciembre, expertos sugieren realizar las reuniones en espacios libres, respetando distanciamiento social, y siempre utilizando cubrebocas. No compartas cuchillos, cucharas, tenedores, vasos u otros objetos. Pese a todas estas recomendaciones, la manera más efectiva para evitar el COVID-19 es quedándote en casa.



Maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, jefa de la división de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Cuartoscuro.

La cadena de transmisiones de COVID-19 se puede multiplicar en las fiestas decembrinas tras el rompimiento del distanciamiento social. En este sentido, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, advirtió este domingo que las personas asintomáticas pueden contagiar sin siquiera enterarse: ahí la importancia de permanecer en casa.