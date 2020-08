IMSS y gobierno de Tabasco ponen en operación Módulo Hospitalario Temporal

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, y el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, pusieron en operación la Unidad Hospitalaria Móvil en el Centro de Seguridad Social Villahermosa, que cuenta con 38 camas para atender a convalecientes de COVID-19.



El titular del IMSS y el mandatario estatal destacaron que el trabajo en equipo entre los tres órdenes de gobierno y los trabajadores del sector salud ha sido la base para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.



En este sentido, Zoé Robledo subrayó en medio de esta pandemia ’hay esperanza y hay optimismo porque ha habido un trabajo de mucha coordinación, de mucha solidaridad con el gobernador Adán Augusto López Hernández’.



Resaltó que la clave es el trabajo conjunto con el gobierno estatal y con los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).



“No ha habido decisión, no ha habido algún elemento que sabemos que era necesario que no se haya hablado, que no se haya discutido, que no se haya acordado”, refirió.



Dijo que este tipo de espacios permiten al Instituto hacer frente al déficit histórico por la falta de inversión en infraestructura física, “son cerca de 372 camas que hemos crecido”.