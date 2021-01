Inacción empresarial mataría miles de comercios y empleos formales: COPARMEX CDMX

• Sin apoyo del GCDMX, hemos decidido avanzar sí o sí en la construcción de un liderazgo empresarial solidario con la sociedad para enfrentar los retos actuales, afirma Armando Zúñiga Salinas



• Lanzan plataforma CONECTA con capacidad de ofrecer mil créditos de 100 mil a 5 millones de pesos para personas físicas o morales del país.



• Posteriormente, se presentará el Club de Inversionistas y la Incubadora de Empresas; así como el Protocolo de Apertura de Empresas Seguras



El Centro Empresarial de la ciudad de México no puede quedar en la inacción viendo como los comercios y los empleos formales se mueren. Y, tampoco quedarse de brazos cruzados ante la falta de apoyos del Gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum.



Ante esta disyuntiva, COPARMEX CDMX, en primera instancia, lanzó la plataforma CONECTA de ayuda mutua para empresarios socios y no socios de la institución, no sólo de la capital de la república, sino también del resto del país, sean personas físicas o morales, con el objetivo fundamental de que puedan encontrar el flujo necesario en estos momentos críticos y salvar el mayor número posible de empresas.



Armando Zúñiga Salinas, presidente del Centro Empresarial Ciudad de México, detalló que con CONECTA los empresarios encontrarán fuentes de financiamiento proporcionadas inicialmente por 40 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), con la posibilidad de incorporar a 300 más a nivel nacional, además de la banca privada con la que ya se tienen pláticas avanzadas.



Explicó que, para iniciar la plataforma, se tiene capacidad de ofrecer financiamiento hasta mil empresas con créditos que irían de los 100 mil a los 5 millones de pesos (500 mil pesos en promedio por crédito).



Asimismo, considera que en un mes se podrá llegar a tener una bolsa de mil millones de pesos y esta cantidad se podría potenciar por 5 o 6 veces más con apoyos decididos de los Gobiernos Federal y Local.



Por lo tanto, dijo que para complementar un plan completo de ayuda mutua para las empresas y emprendedores, dio a conocer que en próximos días ’presentaremos el Club de Inversionistas y la Incubadora de Empresas COPARMEX CDMX, con el objetivo fundamental de captar proyectos sustentables que se conviertan en nuevas empresas, para recuperar en algo los miles de negocios perdidos en los últimos meses’, consideró.



Acompañado por Hugo Paulino, socio de COPARMEX CDMX y CEO de las empresas HG BOX, participante del proyecto CONECTA, y de Carlos Landa Díaz, presidente de la Comisión de Innovación y Tecnología de COPARMEX CDMX, Zúñiga Salinas reveló que también están ’trabajando con socios especialistas en seguridad sanitaria y protección civil para crear el Protocolo de Apertura de Empresas Seguras, que en su momento ofrecimos crear junto con el Gobierno de la Ciudad. Una vez con ese protocolo estaremos buscando abrir conforme a los acuerdos que establezcamos con la autoridad’.



Armando Zúñiga Salinas recordó que en tiempos complejos como los actuales, COPARMEX siempre ha asumido su responsabilidad histórica y ahora no será la excepción. La sociedad marca el rumbo y con esta visión es que hemos decidido avanzar sí o sí en la construcción de un liderazgo empresarial solidario para enfrentar los retos actuales.



Así, como se puede observar, dijo el presidente de la COPARMEX en la Ciudad de México, seguimos apostando con todo por la reactivación económica y CONECTA representa nuestra respuesta SOLIDARIA ’de empresarios para empresarios’ buscando encontrar un espacio de esperanza ante la adversidad y una muestra del liderazgo empresarial solidario con la sociedad, necesario para salir de esta crisis.



Podrán participar de los beneficios de la Plataforma CONECTA: http://www.coparmexcdmx.org.mx/conecta.html socios y no socios no sólo de la Ciudad de México, sino también del resto del país, sean personas físicas o morales.



E-mail: [email protected]